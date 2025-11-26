Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Medina, durante la presentación de sus libros en la Feria del Libro de Estepona este pasado verano. Tomás Mielke.

Francisco Medina: el matemático que está reconstruyendo la memoria histórica de Estepona

A los 68 años, y tras más de una década conviviendo con el Parkinson, Francisco Medina Infantes escribe con disciplina, rigor documental y una motivación íntima que nació el día en que falleció su madre, Juana.

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

«Se ha muerto la memoria de la familia», le dijo entonces una prima. Profesor de Matemáticas, director del IES Monterroso durante quince años e ... inspector educativo hasta su jubilación en 2020, el esteponero Francisco Medina Infantes decidió en ese momento que no bastaba con conservar sus propios recuerdos.

