El fin de las inundaciones en Los Santos debe esperar: las obras se paralizan

El fin de los problemas de inundabilidad en la calle Verónica y su entorno, en el barrio de Los Santos de las Lagunas de Mijas, ... deberá seguir esperando. Después de haber licitado la obra el anterior equipo de gobierno en octubre de 2023, el contrato no se formalizó con la adjudicataria hasta abril de 2024, pero las obras no habían comenzado hasta este verano y ahora, según ha comunicado el Ayuntamiento, han quedado paralizadas hasta septiembre. Los trabajos tenían un plazo de ejecución de tres meses, pero desde su reanudación tardarán otros tres meses más en completarse.

La naturaleza de la obra y la dureza de los materiales encontrados, según el Consistorio, explica el paro de esta actuación en una zona en la que no hay una red separativa de fecales y pluviales, lo que provoca que se acumulen las aguas de lluvia, originando un problema de inundabilidad y de salubridad. Para solventarlo se optó por un sistema de hincas de tuberías, un método que permite actuar con una mínima ruptura de la superficie para colocar los nuevos tubos y conectarlos a sus respectivas redes, y que requiere hacer dos pozos, uno a cada extremo, para evacuar las aguas. Posteriormente, se conectará con el tanque de tormentas que se está construyendo en la avenida Andalucía, y que a su vez sirve para acabar con los generalizados problemas de inundabilidad en Las Lagunas.

Los trabajos, que se efectúan entre la calle Verónica y el entorno del túnel San Bartolomé, bajo la autovía, fueron adjudicados a Rialsa Obras por algo más de 910.000 euros y el plazo de ejecución inicial era de tres meses, aunque le faltan al menos otros cuatro meses más para completarse. Cuando se reanuden la actuación se efectuarán tareas manuales para la retirada de rocas.