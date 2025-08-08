Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Infraestructuras y Obras, Juan José Torres Trella, en la obra. SUR

El fin de las inundaciones en Los Santos debe esperar: las obras se paralizan

La mejora de las redes de saneamiento y pluviales en la calle Verónica, en Las Lagunas, presupuestada en casi 1 millón de euros, se para y no continuará hasta septiembre

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:04

El fin de los problemas de inundabilidad en la calle Verónica y su entorno, en el barrio de Los Santos de las Lagunas de Mijas, ... deberá seguir esperando. Después de haber licitado la obra el anterior equipo de gobierno en octubre de 2023, el contrato no se formalizó con la adjudicataria hasta abril de 2024, pero las obras no habían comenzado hasta este verano y ahora, según ha comunicado el Ayuntamiento, han quedado paralizadas hasta septiembre. Los trabajos tenían un plazo de ejecución de tres meses, pero desde su reanudación tardarán otros tres meses más en completarse.

