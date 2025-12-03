Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús urbano en Fuengirola. García

Fin al contrato del autobús urbano: Fuengirola y la concesionaria acuerdo la rescisión

El Ayuntamiento y la adjudicataria alcanzan un pacto después de que la empresa pidiera en los juzgados un subida del contrato

José Carlos García

José Carlos García

Fuengirola

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:18

Comenta

Fue el contrato con el que el Ayuntamiento de Fuengirola hizo en mayo de 2023 que el autobús fuera gratuito para todos los empadronados y ... con el que se reestructuró la red de transporte urbano. Fue a parar a manos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Interbus y Damas, que bautizaron como Transporte Urbano de Fuengirola, para prestar el servicio durante un periodo de diez años, y la historia ha terminado en divorcio. El Ayuntamiento de Fuengirola y la UTE han firmado un acuerdo, al que ha tenido acceso SUR, para la rescisión del contrato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  3. 3 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  8. 8 De «sinvergüenza» a «amargado»: un tribunal falla que insultar al jefe en un grupo de whatsapp privado no es motivo de despido
  9. 9 Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga
  10. 10 El conductor acusado de asesinato por el atropello de un joven en Benalmádena: «Nunca quise hacer daño a nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fin al contrato del autobús urbano: Fuengirola y la concesionaria acuerdo la rescisión

Fin al contrato del autobús urbano: Fuengirola y la concesionaria acuerdo la rescisión