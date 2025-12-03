Fin al contrato del autobús urbano: Fuengirola y la concesionaria acuerdo la rescisión

Fue el contrato con el que el Ayuntamiento de Fuengirola hizo en mayo de 2023 que el autobús fuera gratuito para todos los empadronados y ... con el que se reestructuró la red de transporte urbano. Fue a parar a manos de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Interbus y Damas, que bautizaron como Transporte Urbano de Fuengirola, para prestar el servicio durante un periodo de diez años, y la historia ha terminado en divorcio. El Ayuntamiento de Fuengirola y la UTE han firmado un acuerdo, al que ha tenido acceso SUR, para la rescisión del contrato.

Interbus y Damas se impusieron a los otros cinco licitadores que concurrieron a la licitación, que salió a concurso por 28,8 millones. Lo hicieron gracias a una oferta de 2,88 euros por kilómetro, cuando el estudio del Ayuntamiento que acompañaba la licitación lo fija en 3,452 euros para un total de 713.648 kilómetros (2,46 millones de euros anuales).

Esta oferta sumada al conflicto laboral que desembocó en una huelga iniciada en marzo de 2024 y en un convenio rubricado en agosto de ese año que contemplaba importantes subidas salariales (del 12 % para lo que quedaba de 2024 y 2025, del 4% en los dos años siguientes y del 5% en 2028) han llevado al escenario actual. La UTE solicitó al Ayuntamiento la revisión del contrato apelando al equilibrio económico, el Consistorio se negó y la mercantil acabó llevando el caso a los juzgados en un proceso que ha acabado con este pacto.

En el acuerdo, la empresa se compromete a seguir prestando el servicio por el mismo importe durante 18 meses mientras el Ayuntamiento tramita un nuevo contrato

En el acuerdo, presentado en el juzgado el pasado 15 de octubre, la UTE se compromete a seguir prestando el servicio durante 18 meses, y el Ayuntamiento a volver a sacar a licitación el servicio en ese tiempo. Si en ese plazo de año y medio no ha comenzado a operar la nueva adjudicataria, el Consistorio deberá abonar «los costes reales» del servicio hasta que se produzca el relevo.

Las mejoras del Ayuntamiento y las crítica de Hacemos Fuengirola

Fuentes municipales han asegurado que ya se ha iniciado la tramitación de la nueva licitación, que seguirá incluyendo no solo el mantenimiento de la gratuidad del servicio para los empadronados, sino también «todas las mejoras que sean posibles en las diferentes líneas con el objetivo de mantener una frecuencia óptima».

Para el portavoz de Hacemos Fuengirola, José Miguel López España, se trata de un pacto «vergonzoso» y de «una auténtica estafa» para los vecinos, por cuanto «blinda los beneficios privados a costa del dinero público». Además, López apeló a la responsabilidad del Consistorio por haber aceptado «una baja temeraria» cuando «un informe técnico que ya advertía del deterioro de las condiciones laborales».