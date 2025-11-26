Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Obras de acerado en el término municipal de Estepona, tramo que comunica con Benahavís en la Avenida Mar y Monte. SUR.

Estepona transforma la carretera de Benahavís con un nuevo paseo peatonal y mejoras de seguridad vial

El proyecto, con una inversión de 1,3 millones, conectará urbanizaciones y reforzará la seguridad en un tramo de 2,3 kilómetros recientemente asumido por el municipio.

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:43

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado la renovación del tramo urbano de la carretera de Benahavís, donde ya se está construyendo un nuevo acerado y ... se van a implantar medidas de calmado del tráfico para mejorar la movilidad y la seguridad vial.

