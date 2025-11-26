Estepona transforma la carretera de Benahavís con un nuevo paseo peatonal y mejoras de seguridad vial

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado la renovación del tramo urbano de la carretera de Benahavís, donde ya se está construyendo un nuevo acerado y ... se van a implantar medidas de calmado del tráfico para mejorar la movilidad y la seguridad vial.

La intervención se está desarrollando en los 2,3 kilómetros que discurren entre las glorietas de Mar y Monte y de la Avenida Alquería, un tramo correspondiente a la A-7175 que recientemente ha pasado a ser de titularidad municipal tras la aprobación del acta de cesión por parte de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Junta de Andalucía.

«Con este cambio de titularidad, el Consistorio puede ahora atender una demanda histórica de los residentes del entorno, que venían solicitando desde hace años tanto la creación de un itinerario peatonal seguro como actuaciones que reduzcan la velocidad de los vehículos en este eje de acceso a numerosas urbanizaciones», ha señalado el alcalde de Estepona.

José María García Urbano, que ha visitado los trabajos en ejecución, ha destacado que se trata de una «obra necesaria que va a facilitar el tránsito de todas las personas que viven en esas urbanizaciones».

El proyecto concretamente contempla la construcción de un acerado en el margen este de la carretera, «permitiendo la conexión peatonal entre la A-7 y la Avenida de La Alquería. Además, se instalarán elementos de calmado de tráfico, pasos de peatones, un nuevo sistema de alumbrado, arbolado y áreas ajardinadas que contribuirán a embellecer y hacer más amable este corredor, según han informado fuentes municipales».

La obra cuenta con un presupuesto de 1.358.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, durante los cuales está previsto que se garantice la compatibilidad entre los trabajos y la circulación de vehículos.