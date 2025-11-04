Estepona tendrá un nuevo sistema de recogida de aguas de lluvia para proteger el casco antiguo de las danas

El Ayuntamiento de Estepona va a construir una nueva infraestructura hidráulica con el fin de proteger el entorno de la zona oeste del casco antiguo ... frente a posibles inundaciones provocadas por episodios de DANA o por lluvias torrenciales.

Se trata del denominado tanque de tormentas, un depósito que permitirá aumentar la capacidad de la actual red de pluviales en este entorno, es decir, permitirá almacenar un máximo de 825 metros cúbicos de manera temporal un exceso de agua de lluvia en casos de fuertes precipitaciones y, junto a un sistema subterráneo de bombeo, evitará posibles sobrecargas en la red de alcantarillado y, por tanto, inundaciones.

Así lo han explicado desde el consistorio fuentes municipales que han añadido que «este proyecto ha sido encargado a Hidralia, la empresa concesionaria del servicio de aguas en Estepona, con un presupuesto que ronda los 950.000 euros y financiado con cargo al canon de mejora local».

Ubicación

Desde el ayuntamiento también se ha indicado que «este tanque de tormentas se situará en el punto bajo que conforma la avenida San Lorenzo en su cruce con la calle Real con el objetivo de que aquí se recojan, de forma eficiente y con gran capacidad, las aguas pluviales de toda la zona, donde cuando hay fuertes precipitaciones se suelen registrar pequeñas acumulaciones de agua por ser un punto bajo. El proyecto se acompañará de infraestructura necesaria para dotarlo de nuevas conducciones y aliviaderos, así como bombas para su posterior vaciado.».

El plazo de ejecución de las obras se ha fijado en tres meses y se desarrollará de forma paralela a los trabajos del bulevar.