Estepona cuenta desde hoy con un espacio museístico dedicado a la cultura marinera

El Ayuntamiento de Estepona ha inaugurado un nuevo espacio museístico, denominado el Museo del Mar, vinculado a la Concejalía de Patrimonio Histórico y Museos Municipales, ... que rinde homenaje a la estrecha relación entre el ser humano y el océano.

El 95% de la colección expuesta son piezas del marino malagueño Miguel López Mateo (El Bulto, 1939-2013), de familia de pescadores y buzos y que ya desde pequeño desarrolló una gran pasión por el mar, navegando profesionalmente en barcos pesqueros, remolcadores y mercantes.

Su compromiso con su mujer, Henrietta D'Hont, natural de Amberes (Bélgica) le llevó a dejar de embarcar, promesa que cumplió hasta su fallecimiento. En su lugar, se dedicó durante 70 años a recuperar y restaurar instrumentos y objetos navales antiguos, siendo su colección una de las más completas con todo tipo de utensilios y maquetas, sistemas de pesca y todo lo relacionado con la cultura y la profesión marinera.

Su hijo, Dirk López D'Hont, ha señalado a Diario Sur que «no es una donación, sino un préstamo al Ayuntamiento de Estepona y estoy contento y emocionado por mi padre y agradecido al alcalde de Estepona que ha sido muy cercano y agradable conmigo para que esta exposición recale en esta ciudad también muy vinculada al mar y con mucha tradición marinera».

«Creo que es el sitio adecuado además para toda esta colección familiar que mi padre fue forjando durante 70 años», ha afirmado. «Mi padre estaría muy contento hoy de ver aquí todo lo que él amaba y vamos a intentar que esta singladura sea una realidad».

Por su parte, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha señalado que «este espacio hoy se abre al público con una clara vocación didáctica, divulgativa y emocional. A través de sus fondos, los visitantes pueden conocer no sólo cómo se navegaba, sino también por qué se hacía pues cada objeto aquí expuesto cuenta una historia de ingenio, supervivencia, exploración y tradición».

Joyas de la historia naval

Desde una bitácora de 1876 con una rosa de los vientos original, un telégrafo naval de finales del siglo XIX similar al del Titanic y único ejemplar conocido con inscripciones en castellano, un grafómetro del siglo XVIII firmado por Claud Langlois o el diario de bitácora del vapor Joaquín Mumbrú que fue hundido en 1917 por un submarino alemán.

La colección también incluye trajes de buzo antiguos, maquetas, maquinaria naval del siglo XIX, timones, redes centenarias, lámparas y muchos otros instrumentos náuticos y rinde también un homenaje a las mujeres conserveras de Estepona, como oficio vinculado a la mar ya desaparecido en la ciudad.

Un espacio accesible, inclusivo, multidisciplinar dirigido a todas las edades, escolares, investigadores, turistas y familias, que se verá ampliado en los próximos meses con material audiovisual y la apertura de una sala inmersiva de un fondo marino, cuyo montaje ya está en marcha.