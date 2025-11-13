Estepona contará con 518 VPO en la zona de Arroyo Vaquero

El Ayuntamiento de Estepona ha dado luz verde al desarrollo urbanístico de una parcela de 655.250 metros cuadrados en la zona de Arroyo Vaquero ... donde se podrán levantar 683 viviendas de renta libre que deberán ir acompañadas de otras 518 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, explicó que «en este sector el Ayuntamiento sólo otorgará licencia de primera ocupación a las viviendas de renta libre, siempre y cuando estén terminadas las viviendas protegidas».

García Urbano aseguró igualmente que «la carencia de suelo en Estepona para VPO se debe a la gestión urbanística del PSOE durante los años 2005 y 2007, así que hemos perdido la oportunidad de construir más de 1.500 viviendas en los últimos años».

Añadió además que «es la primera vez que este equipo de Gobierno tiene la oportunidad, en 14 años y sin saltarse la seguridad jurídica y respetando los planes parciales antes aprobados, de obligar a que se simultanee la vivienda libre con la VPO» y aclaró que «en la tramitación del expediente existirá el condicionante de que, para que el Ayuntamiento otorgue licencia de primera ocupación de una vivienda en este sector, simultáneamente se habrá tenido que solicitar la licencia de primera ocupación de VPO».

Transparencia

Por su parte Emma Molina, portavoz del PSOE, aseguró al respecto que «no se sabe en qué régimen los promotores han hecho reserva de suelo en esta zona para construir vivienda protegida, si de alquiler o compra» y añadió que «el Ayuntamiento de Estepona no será la entidad que construirá esas viviendas, sino un promotor privado».

Un proyecto que a su juicio «no será una realidad por lo menos hasta 2029 porque aún quedan pendientes todos los procedimientos e informes de la Junta de Andalucía» y pidió al equipo de Gobierno «la elaboración de un Plan de Vivienda Municipal, empezando por la publicación de un documento en el que se explique qué suelos hay disponibles en el término municipal para construcción de VPO».

En el mismo sentido se expresó el portavoz de Vox, Manuel Aguilar, que también solicito en dicho pleno de noviembre «un listado de la cuenta de patrimonio de suelo, pues no consta en el portal de la transparencia ningún documento que explique los suelos disponibles, ni públicos ni privados, para la construcción de vivienda pública».