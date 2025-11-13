Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista área de la zona de Arroyo Vaquero donde irán las viviendas de VPO anunciadas. SUR.

Estepona contará con 518 VPO en la zona de Arroyo Vaquero

La oposición asegura que hasta 2029 no se realizarán y ha solicitado al alcalde un listado completo de los suelos disponibles para vivienda pública

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

El Ayuntamiento de Estepona ha dado luz verde al desarrollo urbanístico de una parcela de 655.250 metros cuadrados en la zona de Arroyo Vaquero ... donde se podrán levantar 683 viviendas de renta libre que deberán ir acompañadas de otras 518 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

