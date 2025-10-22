El Ayuntamiento de Estepona adjudica obras de reurbanización y mejora de las principales vías de Cancelada

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado los trabajos para la reurbanización y mejora de tres de las principales vías de comunicación en Cancelada. Se trata ... de una intervención que se va a realizar por fases y que «transformará la avenida del Mirador, la avenida Marqués del Duero y la calle Montemayor», según fuentes municipales.

La obra ha sido adjudicada por 2.951.493 millones de euros, lo que ha supuesto una rebaja al precio base de la licitación fijado en 3.476.844 de millones de euros y el plazo de ejecución total será de un año.

Desde el propio Consistorio se ha afirmado que «la iniciativa sigue la senda de las obras de mejora que se vienen realizando en vías urbanas de Estepona, modificando su concepción para adaptar su diseño y dar preferencia a los peatones, a la vez que se sustituyen y modernizan infraestructuras y servicios».

Con esta intervención, para la que se presentaron una decena de ofertas de empresas interesadas, se van a atender las necesidades de esas avenidas y calle tan importantes en Cancelada y, posteriormente, se va a proceder a la reordenación de todos los espacios públicos, además de una nueva pavimentación en ellas y la renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, pluviales, alumbrado de las calles y también mejora de sus conexiones con las adyacentes.

El trabajo se ha programado por fases: en la primera, se realizarán las obras de ampliación y acerado de la avenida del Mirador; en la fase segunda, avenida Marqués del Duero y la fase tres, calle Montemayor. «Esto será así para no bloquear la circulación de Cancelada en su totalidad, sino que cada vía pueda cumplir su función de paso y servicio a la vez que se procede a su remodelación», aseguran dichas fuentes.

En cuanto a la nueva configuración proyectada, la calle Mirador quedará en único sentido de circulación hacia el sur y Marqués del Duero en único sentido hacia el norte.