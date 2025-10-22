Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avenida Marqués del Duero de Cancelada.

El Ayuntamiento de Estepona adjudica obras de reurbanización y mejora de las principales vías de Cancelada

Un proyecto que se va a realizar por fases y cuyo presupuesto es de casi tres millones de euros

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado los trabajos para la reurbanización y mejora de tres de las principales vías de comunicación en Cancelada. Se trata ... de una intervención que se va a realizar por fases y que «transformará la avenida del Mirador, la avenida Marqués del Duero y la calle Montemayor», según fuentes municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  8. 8

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  9. 9 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Estepona adjudica obras de reurbanización y mejora de las principales vías de Cancelada

El Ayuntamiento de Estepona adjudica obras de reurbanización y mejora de las principales vías de Cancelada