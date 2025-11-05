Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Dámaso Martín, Macarena Diánez y Julia Crespo, durante la presentación de la Feria Outlet de Estepona. E.Pérez-Romera.

Estepona acogerá una feria outlet a beneficio de la AECC el primer fin de semana de diciembre

Lo recaudado ayudará a cubrir los servicios de la trabajadora social, la fisioterapeuta y la psicóloga de la asociación

Emma Pérez-Romera

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:42

El Ayuntamiento de Estepona celebrará la I Feria Outlet de la ciudad el primer fin de semana de diciembre, los días 6, 7 y 8, ... una actividad que ha sido presentada por la concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, junto a la presidenta de la AECC de Estepona, Julia Crespo y Dámaso Martín, de la empresa organizadora.

