Estepona acogerá una feria outlet a beneficio de la AECC el primer fin de semana de diciembre

El Ayuntamiento de Estepona celebrará la I Feria Outlet de la ciudad el primer fin de semana de diciembre, los días 6, 7 y 8, ... una actividad que ha sido presentada por la concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, junto a la presidenta de la AECC de Estepona, Julia Crespo y Dámaso Martín, de la empresa organizadora.

«Hemos organizado esto pensando en que es una buena oportunidad para poder adquirir a muy buen precio, entre el 60% y el 80% de descuento, productos de marcas de ropa consideradas como lujo y ayudar también a la AECC en su labor diaria en la ciudad», ha explicado Diánez.

Así pues, la entrada al Palacio de Congresos, lugar donde se celebrará este evento, costará dos euros, será gratis para los menores de 14 años y la mitad de lo recaudado irá a beneficio de la AECC de Estepona que, en palabras de su presidenta, Julia Crespo, «el dinero que consigamos de este evento será para ayudar a pagar los gastos fijos de la trabajadora social, que ha empezado en noviembre a venir a la sede tres días a la semana y también para cubrir a la fisioterapeuta y a la psicóloga».

Esta feria outlet contará con alrededor de 50 stands y los asistentes podrán encontrar moda, accesorios, calzado, productos para el hogar, informática y también gastronomía, pudiendo participar también en ella los comercios de Estepona que así lo deseen, según ha confirmado Macarena Diánez.

Talleres gratuitos

La AECC en Estepona está ubicada desde el año pasado en la céntrica calle Terraza, en el número 170 y en ella desarrollan su actividad alrededor de 220 voluntarios y voluntarias.

«Damos estos tres servicios, fisioterapia, trabajo social y psicología. También préstamos de pelucas y material ortoprotésico y facilitamos el traslado de los enfermos de cáncer al hospital a sus citas sanitarias», explica Crespo a Diario Sur.

Además, durante la semana desarrollan talleres gratuitos de yoga, danza, costura, inglés y francés, manualidades, crochet, ortografía y literatura, pintura, marcha nórdica, teatro «y uno nuevo de estimulación cognitiva que empezamos el pasado mes de octubre».

«Cada vez tenemos más demanda en todos los servicios que ofrecemos y lo notamos sobre todo en la gente que viene a pedir información», relata la presidenta, que admite que los servicios de psicología y fisioterapia son los que más se reclaman.

«Queremos que se sepa que estamos ahí, que todo lo que ofrecemos es gratis y que el único requisito que hay que tener para poder acceder a todo ello es, lamentablemente, ser paciente de cáncer o familiares», explica Julia Crespo, que es presidenta de la AECC en Estepona desde 2022.