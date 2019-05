Entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Fuengirola en las elecciones municipales del 26M Ana Mula fue la popular que mejor aguantó a nivel local la pérdida de concejales hace cuatro años, pero los resultados en las elecciones generales de abril no fueron halagüeños para su formación IVÁN GELIBTER Martes, 21 mayo 2019, 10:44

A pesar de la extrema fortaleza del Partido Popular en Fuengirola en los últimos 25 años, las elecciones de este domingo podrían traer consigo la pérdida de la mayoría absoluta. Ana Mula fue la popular que mejor aguantó a nivel local la pérdida de concejales hace cuatro años, pero los resultados en las elecciones generales de abril no fueron halagüeños para su formación.

Fuengirola es uno de los municipios con mayor densidad de población de la provincia con 75.396 habitantes (22.618 extranjeros, un 30%; 52.777 españoles, un 70%).

En las elecciones de 2015, el Partido Popular consiguió en Fuengirola una de las dos mayorías absolutas de los grandes municipios junto con Estepona, y muy lejos de los 5 ediles del PSOE

Ana Mula. Candidata del PP a la Alcaldía de Fuengirola «¿La marca PP? Los vecinos saben que lo importante es la ciudad, no las siglas»

Ana Mula se presenta por segunda vez. / SUR

Ana Mula se presenta como candidata por segunda vez en su vida con el reto de seguir siendo la alcaldesa del PP más votada en Málaga.

–¿Qué resultado espera el domingo?

–Tengo una absoluta confianza en los fuengiroleños. Durante años hemos formado el mejor equipo y conseguido que Fuengirola sea una gran ciudad, llena de bienestar y calidad de vida. Por eso estoy convencida de que el próximo 26 de mayo la candidatura que tengo el honor de encabezar será la más apoyada.

–¿Teme que la marca PP pueda lastrar el resultado?

–Los vecinos saben que lo importante es la ciudad, no las siglas, y ellos saben cómo gestionamos y que todo lo que planteamos, lo cumplimos. Lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años, haciendo realidad proyectos que otros consideraban impensables. Esta ciudad ha evolucionado gracias a todos, pero no nos conformamos y vamos a por más.

– ¿Cómo es su relación con el resto de candidatos? En caso de perder la mayoría absoluta. ¿Qué posibles pactos se podrían realizar?

–Mi posición como actual alcaldesa y candidata, junto al mejor equipo como candidatura de Fuengirola, no pasa por hacer política de pactos, sino por aglutinar el voto de mis vecinos quienes, lejos de partidismos, anteponen ante todo el bienestar de Fuengirola. No quieren perder lo alcanzado. No se van a dejar llevar por experimentos que no conducen a nada, con partidos que son capaces de unirse por conseguir un gobierno aunque tengan ideas contrapuestas y todo por sus intereses personales.

–¿Cuál es su principal proyecto para la próxima legislatura?

–Garantizar el progreso de nuestra ciudad y con ello el bienestar futuro para mis vecinos. También, por supuesto, seguir avanzando en la renovación del Puerto, que será un foco de atracción turística, pero sobre todo un polo de creación de empleo y riqueza. También el impulso de más políticas sociales, la construcción del nuevo Mercacentro, el gran Teatro y Centro Cultural, los más de cien mil metros cuadrados de zonas verdes que planteamos, la renovación de viales, más instalaciones deportivas, una movilidad sostenible...

–¿Qué asuntos comunes a Mijas se podrían acordar para mejorar la vida en ambos municipios?

–Lo fundamental es que Mijas termine el proceso administrativo para que se cedan los terrenos necesarios para la construcción del Hospital. Somos ciudades hermanas, incluso compartimos calles, y por eso debemos trabajar unidos por la prosperidad de todos los vecinos.

Javier Toro. Candidato de Ciudadanos «Mi relación con Ana Mula se limita a los plenos y por escrito»

Con tan solo dos concejales, el portavoz y candidato de Cs ha ejercido las veces de líder de la oposición

– ¿Tiene buenas expectativas para este domingo?

–Cada vez que se ponen las urnas, Ciudadanos crece. En las elecciones andaluzas logramos en Fuengirola el mejor resultado que habíamos obtenido nunca, pero volvimos a conseguir un resultado histórico para nosotros el 28 de abril, con 6.075 votos, a tan sólo 700 de distancia del Partido Popular. Estamos percibiendo en la calle que hay ganas de cambio, y eso hace aún más difícil saber cuál es nuestro techo.

–¿Qué posibilidades de pactos tienen?

–La época de las mayorías absolutas se ha acabado en cualquier tipo de elecciones. La posibilidad de pactos la decidirán los fuengiroleños el próximo 26 de mayo, pero nosotros aspiramos a liderar el próximo Gobierno de Fuengirola. Modestamente, creo que nos hemos ganado ese derecho con el trabajo que hemos realizado durante los últimos cuatro años y considero que somos la mejor alternativa que hay para que el cambio llegue a nuestra ciudad. A la hora de hablar de pactos, lo más importante es para qué. No pretendemos gobernar a toda costa; nosotros no necesitamos la política para vivir y no haremos nada en lo que no creamos.

–¿Cómo está la relación con sus rivales?

– Mi relación con Ana Mula se limita a las sesiones plenarias y solo por escrito, y con el resto de candidatos tengo la relación normal que se puede tener entre portavoces de los grupos de la oposición.

–¿Cuál es el principal problema de Fuengirola?

–La movilidad, la vivienda, la falta de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, la ausencia de apoyo a los emprendedores, la carencia de una zona de esparcimiento y, por supuesto, el déficit de infraestructuras, que ante la inacción del Partido Popular, se ha convertido en histórico. Es obvio que Fuengirola necesita un hospital, un centro de salud, y un puerto que ofrezca nuevas oportunidades a Fuengirola, pero también necesitamos una residencia y un centro de día para mayores, una nueva estación de autobuses, un teatro y nuevos mercados.

–¿Cuál es su proyecto estrella para la legislatura?

–Hemos diseñado un plan integral que tiene como grandes pilares la gratuidad en el transporte urbano y el uso combinado del autobús y el Cercanías. Los fuengiroleños podrán moverse de manera ilimitada y gratuita utilizado las líneas de autobús –en algunas de las cuales aumentaremos la frecuencia– y las cuatro paradas del Cercanías en Fuengirola, que podrán utilizarse como si se tratara de una red de metro.