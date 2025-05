Julia Viejo: «De pequeña mi padre, en vez de cuentos, me leía poesía de Rubén Darío, Lorca, Machado…»

Julia Viejo (Madrid, 1991) es escritora, autora de dos novelas alabadas por la crítica (En la celda había una luciérnaga, 2022 y Mala Estrella, 2024), ... editora de la antología poética de Gloria Fuertes (2017 y 2022) y ganadora del V Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona' 2025 con su poemario «Anidan Minerales», elegido por la unanimidad del jurado profesional en un certamen en el que se han presentado 2.321 obras de autores de todo el mundo.

¿Cómo nace este poemario?

Nace de la pulsión de escribir algo con libertad formal absoluta. Yo soy escritora de cuento y de novela que es lo que he publicado hasta ahora pero prácticamente no había escrito poesía antes salvo para mí o para jugar con ella. Pero el año pasado empecé a escribir poesía por esa necesidad de salir de esa estructura convencional narrativa que me encorseta un poco y que me encanta explorar. Sigo escribiendo novela pero la poesía desbloquea algo que tiene que ver con la intuición, la visceralidad, con el ritmo… Es algo irracionalidad que me ayuda a explorar una voz propia.

El jurado que eligió tu obra como ganadora por unanimidad entre más de 2.300 presentadas, opinó de ella que «es una obra imaginativa y contundente que muestra la originalidad en lo cotidiano. ¿Qué te hacen sentir estas palabras?

No deja de sorprenderme mucho haber ganado este concurso porque yo nunca había escrito poesía y me halaga muchísimo que un jurado de este nivel haya encontrado eso en mis poemas, pues al final este poemario tiene bastante que ver con otras cosas que yo había escrito antes relacionadas con el gusto por el detalle y el gusto por lo pequeño. Me siento un poco impostora como poeta pero luego pienso que es sólo la forma y el código lo que cambia, el fondo sigue siendo el mismo porque mis poemas son bastante narrativos, tienen un poco de cuento, mis cuentos tienen un poco de poema, así que al final es todo parecido.

«Anidan minerales» es el título de este poemario. ¿Qué significa?

Cuesta mucho explicar cualquier obra literaria y la poesía más aún porque nace de un lugar irracional. Pero creo que tiene que ver con el tiempo geológico representado en esos minerales que se crecen y se desarrollan tan lentamente en un tiempo tan absolutamente grande que hace que nuestras vidas cotidianas sean muy pequeñas. En mis obras hay mucha vida cotidiana, pequeñas preocupaciones, detalles que son muy absurdos en comparación con el gran universo y es ese tiempo suspendido que siempre ha estado ahí y seguirá ahí mucho tiempo después de que nosotros desaparezcamos.

¿De dónde viene tu sensibilidad por la poesía y por las pequeñas historias plasmadas también en tu narrativa?

Yo leía poesía de pequeña porque mi padre, en vez de cuentos, me leía poesía de Rubén Darío, Lorca, Machado, … aunque no lo entendiera había una cierta sensibilidad que conectaba con eso. He escrito otros géneros pero la poesía siempre ha estado ahí. No sólo la poesía, también la música, me gustan mucho las canciones que contienen pequeñas historias, una letra cuidada, que se ve que hay detrás un poeta o un artista … esto me ha acompañado toda la vida.

Con tu juventud eres una de las mayores expertas de España en Gloria Fuertes, nuestra poeta universal.

He tenido la suerte de ser su editora. Para Blackie Books he editado dos libros de poemas de ella, que además es una poeta que llevo leyendo desde muy pequeña y que tiene una cosa que entronca mucho conmigo y adoro que es el humor y la ternura y cómo plasma su visión de la poesía como juego sin por ello restarle seriedad. Porque al margen de sus poemas infantiles que se hicieron tan famosos ella es una poeta profunda, toda su poesía adulta tiene profundidad, una tristeza que convive con el humor, el juego y con todo esto que tanto permite la poesía. Sin duda alguna, es una de nuestras mejores poetas del siglo XX.

Por último, Julia, ¿qué tienes entre manos ahora y cuál sería un reto para ti?

Pues tengo este poemario premiado que verá la luz quizá en otoño, aunque aún no hemos fijado fecha y quiero seguir escribiendo narrativa, quiero publicar otra nueva novela, pero las novelas requieren mucho tiempo, esfuerzo y concentración. A día de hoy estoy trabajando en otras cosas, soy editora y traductora y tengo menos tiempo para dedicarme a escribir algo más gordo, pero en ello estoy, sin prisa pero sin pausa. Y como reto, aunque la literatura siempre ha sido un nicho y la poesía todavía más, todos los autores y autoras tenemos el reto de hacer que los jóvenes lean poesía.