Daniel Casares, guitarrista y compositor flamenco, cuenta desde hoy con una Plaza en Estepona

Desde hoy Daniel Casares, guitarrista flamenco y compositor, que lleva el nombre de Estepona allá donde su guitarra le lleve, cuenta con una plaza con ... su nombre en esta población, al lado de la Plaza del Ajedrez.

«Estepona dedica esta plaza a su hijo predilecto Daniel Casares, guitarrista y compositor flamenco», reza la placa que hoy ambos descubrieron bajo la atenta mirada de varios centenares de esteponeros y esteponeras.

El alcalde José María García Urbano fue el anfitrión de un acto cargado de emotividad que congregó a varios centenas de personas para aplaudir a este embajador de Estepona.

«Son tantas cosas las que me habéis regalado que me siento muy feliz y orgulloso. No sé si soy merecedor de tanto bueno pero sí puedo decir que presumo por todo el mundo de ser de Estepona», apuntó emocionado ante los aplausos del público.

«Estuve hace poco en Barcelona en el Teatro Liceo, templo emblemático de la música y la cultura de nuestro país y vinieron muchos artistas. La mayoría comentaba que normalmente nadie es profeta en su tierra y claro, imaginaos mi cara. Con la espontaneidad que me caracteriza les dije «dejaos de ir para un lado y para otro y venid a Estepona que os acogemos con los brazos abiertos y allí sí somos profetas en nuestra tierra».

Hijo Predilecto

Hay que recordar que Daniel Casares fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad el pasado 1 de marzo de 2023, en un acto emotivo celebrado con motivo del Día de Andalucía.

«Hoy estoy pleno y agradecido, con una gratitud enorme hacia el Ayuntamiento y hacia el pueblo de Estepona porque todos los homenajes que me hacéis son con un corazón enorme. Hijo predilecto y ahora una plaza con mi nombre, no se puede pedir más, es demasiado, estoy feliz», concluyó.

Daniel Casares Martínez, nacido en Estepona en 1980, ha grabado 8 álbumes en solitario: Duende Flamenco (1999); La Madrugá (2001); Corazón de tu alma (2004); Caballero (2007), grabado en Málaga y con colaboraciones de Pitingo y El Güito; El Ladrón del Agua (2010); Picassares (2015); Concierto de Aranjuez con la Orquesta Filarmónica de Málaga (2018), La luna de Alejandra (2018) y Guitarrísimo (2020).

Además, ha colaborado con artistas de la talla de Cecilia Bartoli, Loreena Mckennitt, Dulce Pontes, Toquinho, Chucho Valdés, Miguel Poveda o Alejandro Sanz.