Cuenta atrás para la apertura del Gran Parque de Mijas

La apertura del Gran Parque de Mijas ha iniciado ya la cuenta atrás después de que el Ayuntamiento haya recepcionado este macroproyecto de casi 270. ... 000 metros cuadrados que está llamado a ser el gran pulmón verde de la Costa del Sol. La obra estaba prevista inicialmente que concluyera en mayo, pero a finales de junio el Consistorio anunciaba que aún estaban pendientes de «una serie de remates de obra civil y jardinería», y al mes siguiente el Ayuntamiento rechazaba la recepción y otorgaba un nuevo plazo a la empresa adjudicataria, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Vías y Construcciones, empresa propiedad de Dragados, y la mercantil local Transportes y Excavaciones Arroyo. Ahora, los trabajos han llegado oficialmente a su fin.

«Es una gran noticia puesto que supone que ya se han completado las obras», ha manifestado la alcaldesa de Mijas, Ana Mata. El Gran Parque de Mijas comenzó a gestarse hace unos nueve años. En junio de 2023 la obra fue adjudicada por la anterior Corporación que presidía Josele González y en agosto se puso la primera piedra. Tras la moción de censura que aupó a la Alcaldía de Mijas a Mata en noviembre de ese año, el proyecto sufrió algunas modificaciones para, en palabras de la primera regidora, «ganar en operatividad y que el resultado sea el que todos esperamos». El coste de este proyecto, desarrollado en Cortijo del Ahogadero, en Las Lagunas, asciende a 26,6 millones de euros, equivalente a casi 20% del presupuesto del Ayuntamiento para este año.

El Ayuntamiento organizará unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer las instalaciones

Las recepción de las obras supone que el Consistorio mijeño es ya el responsable del mantenimiento del Gran Parque, pero para llevar a cabo esta tarea necesita adjudicar el contrato que licitó a tal efecto y que aún se encuentra en fase de adjudicación. Cuando lo haga, el Consistorio ha anunciado que organizará una jornada de puertas abiertas para que los vecinos conozcan la instalación.

El mantenimiento salió a concurso para un plazo de tres años por un importe de 3,29 millones de euros anuales. El contrato se dividió en tres lotes: jardinería (2,35 millones anuales), seguridad (392.000 euros) y conservación y mantenimiento de instalaciones y equipamientos (544.000 euros).

Pistas deportivas, parque canino, anfiteatro...

El conocido como Gran Parque de Mijas se desarrolla en una superficie de 270.000 metros cuadrados, donde se distribuyen más de 2.900 árboles. Se ha cambiado la tipología de la masa de arbolado y de arbustos para reducir el consumo de agua, pasando de un consumo de 1.350 metros cúbicos al mes a unos 350.

El pulmón verde dispone de pistas deportivas para baloncesto y fútbol sala, un parque canino en la zona sur y un anfiteatro con capacidad para 1.500 personas para realizar actividades culturales y festivas. También hay cinco zonas de juegos infantiles, un skate park, un splash park y aparatos biosaludables repartidos por el área. Todo ello se completa con un gran lago que es navegable.

El Gran Parque de Mijas se extiende en longitud desde los terrenos del cementerio hasta llegar a la urbanización de Cerros del Águila y en anchura hasta las inmediaciones de la Venta de la Morena, en el área conocida como 'El Ahogadero'. En una segunda fase cuyo proyecto está previsto aprobar en septiembre se mejorarán los accesos con la ejecución de dos puentes sobre el río Fuengirola.