El parque tiene una extensión de unos 27.000 metros cuadrados y cuenta con 2.900 árboles. SUR

Cuenta atrás para la apertura del Gran Parque de Mijas

El Ayuntamiento recepciona la obra del que será el gran pulmón verde de la Costa del Sol

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:33

La apertura del Gran Parque de Mijas ha iniciado ya la cuenta atrás después de que el Ayuntamiento haya recepcionado este macroproyecto de casi 270. ... 000 metros cuadrados que está llamado a ser el gran pulmón verde de la Costa del Sol. La obra estaba prevista inicialmente que concluyera en mayo, pero a finales de junio el Consistorio anunciaba que aún estaban pendientes de «una serie de remates de obra civil y jardinería», y al mes siguiente el Ayuntamiento rechazaba la recepción y otorgaba un nuevo plazo a la empresa adjudicataria, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Vías y Construcciones, empresa propiedad de Dragados, y la mercantil local Transportes y Excavaciones Arroyo. Ahora, los trabajos han llegado oficialmente a su fin.

