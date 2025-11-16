Una cooperativa de Polonia negocia la compra de 40 de los 50 pisos de una urbanización nueva en Málaga

La constructora y promotora Guamar empezó hace pocos días a comercializar su nueva promoción, Coto Homes, en Mijas. Las obras estaban arrancando y la caseta ... de ventas todavía ni siquiera se había instalado, pero los anuncios de las viviendas ya estaban en los principales portales inmobiliarios, como Idealista.

En esas estaban, cuando llegó a sus oficinas un correo cuanto menos llamativo: el representante de una cooperativa de inversores polacos ofrecía condiciones para quedarse directamente con casi toda la primera fase de la urbanización.

Borja Codes, gerente de promoción, explica que la sonora oferta llegó de un agente de la propiedad inmobiliaria asentado en la Costa del Sol, que representa a una cooperativa formada por 40 familias de Polonia. Aunque la compra, llegado el caso, la harán individualmente cada una de ellas, al presentar una oferta en bloque consiguen negociar mejores precios y condiciones. Pero también el control de la comunidad de propietarios (y sus estatutos), una vez que el edificio se construya.

Si se cierra la operación, este grupo se hará de una sola vez con el 80% de las viviendas proyectadas en la urbanización

Desde ese momento, la promotora malagueña y el grupo de inversores ha abierto una negociación, que va por buen camino, y que, en el caso de que finalmente se cierre, les llevará a hacerse de una vez con el 80% de las 50 viviendas proyectadas.

El grupo tiene un presidente, que es el que marca el destino de la inversión y representa a los inversores. Para ello, están asesorados en cuanto a oportunidades y normativa por agentes que son compatriotas y que en muchos casos llevan años afincados en la Costa del Sol.

Alta demanda del Este

«Esto ocurrió en la primera semana de comercialización, cuanto todavía no teníamos ni siquiera montada la caseta comercial», explica el directivo malagueño. «A nosotros nos viene fenomenal, no solo por la venta sino porque hemos adquirido allí suelo para desarrollar 100 viviendas en dos parcelas. Por lo que, si llegamos a un acuerdo, la promoción de la primera fase ya estaría despachada y podríamos ponernos directamente con la segunda».

El descuento previsto para esta operación de venta en bloque irá del 8 al 10% sobre el inicialmente previsto, aunque depende de la vivienda en concreto. En cualquier caso, los compradores saben que están comprando a un precio especial y, además, con la oportunidad de elegir, porque han llegado justo cuando estaba arrancando, por lo que tienen todo el catálogo íntegro para elegir. «Tienen toda la promoción disponible para que los clientes escojan», corrobora.

La promoción Coto Homes irá ubicada en la urbanización El Coto, cerca del parque Loma del Real y de la carretera A-387 (de Fuengirola a Mijas). Las viviendas previstas son de uno, dos y tres dormitorios, con bajos ajardinados y áticos. «Entonces, hay familias que pueden invertir un poco más o un poco menos, y elegir entre un apartamento de un dormitorio o un piso de tres».

Rango de precios

El rango de precios va desde los 250.000 euros por un dormitorio hasta 600.000 los de tres, aunque hay mucha variedad, en función de la tipología y de las características: bajos con jardín, terrazas, altura, etc. En otra escala aparecen los áticos, que superarán el millón de euros.

Junto a ello, los interesados pueden sumar una o más plazas de aparcamiento (habrá medio centenar disponibles) y los trasteros, que se venden aparte.

Al margen de las viviendas en sí, la clave para los futuros propietarios son las zonas comunes. Y es que la promoción estará equipada con piscina tipo playa con hamacas; amplias zonas verdes; gimnasio; sauna; vestuarios y espacio para celebraciones con cocina, entre otros. Además, las viviendas ofrecerán calidades de alto nivel certificadas. «Aunque es verdad que te gastas bastante más en la obra, el cliente está dispuesto a pagar bastante más que por un piso al uso».

Mercado polaco al alza

Lo cierto es que el comprador polaco se ha convertido en los últimos años en una referencia para las nuevas promociones en la Costa del Sol. En esta decisión intervienen factores tales como la incertidumbre motivada por la proximidad y la inestabilidad con Rusia. Pero, sobre todo, el desarrollo económico, el auge de las nuevas clases altas en este y otros países de Europa del Este, las buenas comunicaciones aeroportuarias y el atractivo que para estos tiene la costa malagueña.

Borja Codes ilustra con el ejemplo de lo ocurrido con otra promoción de Guamar, el residencial Pacaraima, en Torremolinos. En esta, el 90% de los clientes son extranjeros, y de esos, la mitad son polacos. «Ellos lo interpretan como su vivienda, no como inversión, un lugar con un clima suave para pasar el invierno». «En la Costa del Sol es vital el aeropuerto y que lo sigan ampliando, porque a tres horas tenemos el 80% de Europa».

Los holandeses también se interesan cada vez más por este destino para comprar vivienda (un 20% de compradores en el caso citado anteriormente); aunque también aparecen noruegos, rusos, daneses, italianos, belgas y suizos, en menor medida.