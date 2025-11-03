El consejero de Sanidad a la plataforma por el hospital de Estepona: «Lo arreglamos»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se encontraron en la inauguración del ... centro de salud de Ricardo Soriano con integrantes de la Plataforma por la Apertura Íntegra del Hospital de Estepona, que acudieron a la cita en Marbella con la intención de entregar un manifiesto.

Antes de que llegara Moreno, el nuevo consejero responsable de la sanidad andaluza se acercó a hablar con ellos y acabó comprometiéndose a poner en marcha al 100% el centro hospitalario. «Tienen mi compromiso de que lo arreglamos», les dijo a los integrantes de la plataforma.

Antonio Sanz ha asegurado que tiene programada una reunión con el alcalde de la localidad, José María García Urbano, para reactivar la puesta en marcha de unas instalaciones que le costaron al Ayuntamiento 18 millones de euros y que a día de hoy mantiene cerrados los tres quirófanos y 40 consultas y carece de unas urgencias efectivas.

El centro hospitalario, llamado a atender a una población sanitaria de 120.000 personas entre Estepona y la comarca, fue inaugurado por el presidente de la Junta, y sus quirófanos funcionaron entre noviembre de 2022 y julio de 2023, cuando se cerraron después de haber efectuado más de 1.300 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, sin que hayan vuelto a utilizarse desde entonces.