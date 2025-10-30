Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La decana de los letrados malagueños, en el acto de inauguración de la vigésima edición del Congreso de la Abogacía de Málaga. SUR

El Congreso de la Abogacía de Málaga inicia su vigésima edición buscando «certezas en medio del ruido»

Casi 2.500 profesionales del derecho se dan cita este jueves y viernes en Torremolinos para promover la formación y especialización en el sector

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:46

No son tiempos fáciles para los profesionales del Derecho. A la reivindicación de soluciones para la problemática de los letrados mutualistas, se suma también también ... la necesidad de orientación y de unificación de criterios para afrontar los últimos cambios legislativos, como ha puesto de manifiesto hoy la decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, al inaugurar la vigésima edición del Congreso de la Abogacía de Málaga, que congrega a cerca de 2.500 juristas este jueves y viernes en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

