El concejal de Vox en Mijas pasará a ser no adscrito al no constituir el grupo municipal SUR Miércoles, 17 julio 2019, 00:06

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mijas, Carlos Rivero, pasará al grupo de no adscritos al no haber presentado el escrito de constitución del grupo municipal, según informó el secretario general del Consistorio. Así, en una comunicación pone de manifiesto que Rivero, concejal de Vox en Mijas, no ha presentado el escrito para constituir su grupo por lo que «pasa a tener consideración de concejal no adscrito». Este paso es el siguiente tras la constitución del Consistorio, que tuvo lugar el pasado 5 de julio.

Precisamente, el pleno de investidura de Mijas se retrasó después de que Vox presentara un recurso contencioso electoral para determinar de quién era el acta de concejal obtenida después de que en las elecciones el que iba a ser su cabeza de lista, Carlos Rivero, decidiera presentar su renuncia y, pese a figurar en las papeletas en primer lugar ya que estaban las listas publicadas, acordaron que ese puesto sería ocupado por la número dos, Maya Escolar.

Posteriormente, Rivero dijo que no había renunciado, algo que no comunicó al partido, insistiendo en que se quedaría con el acta en nombre de Vox. Pese a ello y a tomar posesión de su acta como edil de esta formación hace escasos once días, ahora la Secretaría General del Ayuntamiento indica que pasa a ser no adscrito al no haber seguido los pertinentes pasos.

La vicesecretaria de Comunicación de Vox Málaga, Sonia Crespo, apuntó ayer que con su marcha al grupo de no adscrito «queda en evidencia» que Carlos Rivero, «tal y como temíamos sólo perseguía un fin particular». «Desde el partido se le requirió que se sometiera a la disciplina de partido e hizo caso omiso», lamentó. «A día de hoy no se ha puesto en contacto con el partido, por lo que no podemos precisar nada más sobre su situación actual», añadió Crespo. Vox logró en Mijas en las elecciones pasadas algo más de 1.300 votos.