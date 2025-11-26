Comienzan las obras de remodelación de la Plaza Colón de Estepona, con un presupuesto de casi 500.000 euros

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado la remodelación de la plaza Colón, interviniendo sobre una superficie de casi 2.000 metros cuadrados y a la ... que se va a dotar de nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras.

Fuentes municipales han informado de que la intervención se ha adjudicado con un presupuesto de 468.952 euros y el plazo de ejecución de la obra es de 4 meses. «Según recoge el proyecto, la zona presenta a día de hoy signos de deterioro, de ahí que se haya optado por una actuación que vendrá a sustituir tanto el pavimento como el resto de elementos urbanos actuales, también el mobiliario», han asegurado.

Asimismo, el estudio del estado de las infraestructuras ha determinado cuáles pueden ser reutilizadas, dentro de la red de drenaje, pluviales o alumbrado público. «Hemos detectado la necesidad de sustituir las redes de saneamiento, renovando las acometidas existentes y realizaremos algunas acometidas de pluviales, añadiendo imbornales que recojan las aguas de lluvia de las calles», han afirmado desde la propia obra.

Se dotará además a este espacio de nuevos elementos funcionales y ornamentales, como espacios verdes, fuente y bebedero y se sustituirán redes de abastecimiento y acometidas.

Por último, desde el Consistorio se asegura que «este nuevo proyecto supondrá también crear un espacio más amable, amplio y adecuado para los usuarios de la Fundación Aprona, que da apoyo a personas con diversidad funcional del municipio, y que se ubica en dicha plaza».