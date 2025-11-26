Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inicio de las obras de remodelación de la Plaza Colón de Estepona. SUR.

Comienzan las obras de remodelación de la Plaza Colón de Estepona, con un presupuesto de casi 500.000 euros

El Ayuntamiento anuncia nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras

Emma Pérez-Romera

Estepona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:01

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado la remodelación de la plaza Colón, interviniendo sobre una superficie de casi 2.000 metros cuadrados y a la ... que se va a dotar de nuevo pavimentado, mobiliario urbano e infraestructuras.

