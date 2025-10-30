Comienza la reforma de la Escuela Infantil La Luz de Benalmádena, con 1,35 millones de inversión

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado las obras que permitirán la renovación integral de la Escuela Infantil La Luz, un proyecto que se ha adjudicado ... por un importe de 1,35 millones de euros, financiados inicialmente por el Consistorio, aunque el proyecto aspira a los Fondos del Plan de Actuación Integrada (PAI) de la Unión Europea. La obra tiene como objetivo modernizar las instalaciones de este centro educativo, construido en 1970, para responder así a las necesidades actuales de docentes, alumnos y familias, que llevaban tiempo reclamando esta mejora.

En concreto, los trabajos que acaban de dar comienzo permitirán la rehabilitación de la envolvente térmica del edificio, la instalación de sistemas de climatización eficientes y la incorporación de tecnologías sostenibles. De esta forma, se reparará la fachada y se mejorará el aislamiento, se renovarán las carpinterías exteriores y se retirará el enrejado actual de las ventanas. Igualmente se realizarán trabajos de limpieza y reparación de las cubiertas y se modernizarán las instalaciones de electricidad, iluminación, fontanería, saneamiento, climatización y ventilación. A ello se añadirá la instalación de 72 placas fotovoltaicas para mejorar el comportamiento energético del edificio.

«Será un edificio de referencia, sostenible y moderno, diseñado pensando en el futuro y en el bienestar de quienes lo llenan de vida día tras día», ha señalado el alcalde, Juan Antonio Lara. La actuación se desarrollarán tanto en el interior (nueva distribución y aseos), como en el exterior (sustitución de una pérgola y del césped artificial, que se cambiará por losetas de exteriores, y ampliación de la zona oeste).