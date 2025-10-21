La jueza cita a declarar a la senadora Lucía Yeves por el 'caso legionela' de Benalmádena

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos ha citado a declarar a Lucía Yeves, senadora electa del Partido Popular por la provincia ... de Málaga, en calidad de testigo en el marco del 'caso legionela' de Benalmádena, en el que figura como investigado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara. La jueza ha estimado la petición de la acusación particular ejercida por el PSOE tras su denuncia a la Fiscalía por la adquisición de 17 máquinas de limpieza con agua ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal para centros educativos del municipio.

Yeves fue la número dos de la candidatura de Juan Antonio Lara a las elecciones municipales de 2023. Formó parte del gobierno municipal como edil de Educación, pero en las generales de julio de 2023 fue en las listas de los populares malagueños a la Cámara Alta y abandonó el Ayuntamiento para ser senadora.

Antes de hacerlo fue consejera delegada de Provise Benamiel, la empresa municipal que adquirió los dispositivos. El 7 de septiembre de 2023 Yeves aprobó el gasto por el que Provise Benamiel compró «nueve equipos Genesis de tratamiento ecológico de cal» por 14.670 euros más IVA (370 euros por debajo del límite legal para tener que sacar a licitación el contrato) en favor de la empresa Siglhohar XXI. Ese mismo día, según el PSOE, se aprobó la adquisición del resto de los equipos en otro contrato.

Investigados

La aprobación de los gastos se produce tras los informes de María José Lara, entonces gerente de la empresa municipal, que también está investigada, al igual que dos empresarios, uno de ellos marido de la edil de Festejos, Yolanda Peña.

El alcalde y presidente de Provise Benamiel, la ex gerente y los otros dos investigados tendrán que comparecer en el juzgado el próximo 11 de febrero, al igual que la senadora, aunque la aforada lo hará como testigo. En el caso de Juan Antonio Lara será su cuarta citación después de que las tres primeras se suspendieran, una por una baja médica del alcalde, otra por un error en la notificación y la última por cambiar de abogado.