Lucía Yeves y Juan Antonio Lara en una visita en 2023 al CEIP El Tomillar. SUR

La jueza cita a declarar a la senadora Lucía Yeves por el 'caso legionela' de Benalmádena

La aforada comparecerá como testigo, mientras el alcalde es citado por cuarta vez para su primera comparecencia como investigado

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 21 de octubre 2025, 00:25

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos ha citado a declarar a Lucía Yeves, senadora electa del Partido Popular por la provincia ... de Málaga, en calidad de testigo en el marco del 'caso legionela' de Benalmádena, en el que figura como investigado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara. La jueza ha estimado la petición de la acusación particular ejercida por el PSOE tras su denuncia a la Fiscalía por la adquisición de 17 máquinas de limpieza con agua ozonizada y de tratamiento ecológico de la cal para centros educativos del municipio.

