Casares da un paso decisivo para regular la implantación de energías renovables en su territorio

El pleno del Ayuntamiento de Casares ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos la modificación puntual normativa de suelo no urbanizable (SNU), «un ... paso definitivo para la regulación de la implantación de plantas fotovoltaicas y de aerogeneradores en nuestro término municipal», ha explicado su alcalde, Juan Luis Villalón.

Villalón ha explicado a Diario Sur que esta aprobación se produce tras incorporar las prescripciones indicadas en los informes sectoriales emitidos por los órganos competentes. «Con la aprobación de hoy damos un paso definitivo hacia la regulación de las energías renovables en Casares, garantizando un desarrollo sostenible y ordenado del territorio», ha señalado.

Casares, uno de los municipios con mayor extensión de suelo no urbanizable de la comarca, ha despertado en los últimos años el interés de numerosos fondos de inversión. Desde 2021, el Ayuntamiento trabaja en una modificación del planeamiento para adaptar los usos vinculados a las energías fotovoltaicas y eólicas.

Durante este tiempo, se han presentado más de 30 proyectos para la instalación de plantas de este tipo, muchos de ellos en suelos agrícolas de gran valor ambiental y paisajístico, como el valle del Fenal, que requerían líneas aéreas de evacuación hasta la subestación del polígono de Casares. «Estas infraestructuras suponían un impacto visual y un riesgo para la avifauna, especialmente en el corredor de aves que conecta con el Estrecho de Gibraltar», asegura a Diario Sur Juan Luis Villalón.

El nuevo documento establece criterios claros para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entre las principales medidas, se define una zona de preferencia, que en conjunto podrá ocupar hasta el 5% del territorio municipal. Además, se delimitan los suelos concretos donde pueden implantarse las instalaciones y se regulan las líneas de evacuación, que deberán ser subterráneas y discurrir por caminos públicos.

«Lo que se haga en un terreno particular puede afectar al conjunto del municipio», ha explicado Villalón, quien ha subrayado que el objetivo es compatibilizar la implantación de energías limpias con la preservación del paisaje, la fauna y los usos tradicionales del suelo.

La modificación urbanística será ahora remitida a la Comisión Provincial de Urbanismo para su aprobación definitiva. Hasta que esto ocurra, los proyectos de energía renovable en tramitación permanecen suspendidos. El Ayuntamiento confía en que el documento pueda quedar aprobado de forma definitiva durante el primer trimestre del próximo año.

Aunque algunos promotores y fondos de inversión han mostrado su descontento por la paralización temporal, el equipo de Gobierno de Casares defiende que la normativa garantiza un desarrollo equilibrado y sostenible. «No estamos en contra de las energías renovables, pero es necesario regular su implantación para que no arrasen con el territorio», ha destacado el alcalde.