La Cala de Mijas tendrá asistencia sanitaria 24 horas tras años de reclamaciones El anuncio del servicio, que incluye una ambulancia, ha generado controversia por realizarlo un edil del PSOE en vez de la Junta IVÁN GELIBTER Martes, 6 noviembre 2018, 00:39

Los vecinos de La Cala de Mijas contarán por fin con un servicio de urgencias 24 horas en el centro socio-sanitario; así como una ambulancia que tambien funcionará los siete días de la semana. Esta exigencia se cumple años después de haber iniciado las movilizaciones vecinales; en las que el asunto llegó al Parlamento andaluz y sobre el que se recogieron miles de firmas.

Sin embargo, el citado anuncio, aunque una muy buena noticia para los vecinos de La Cala, no ha estado exento de polémica, ya que no ha sido la Consejería de Salud quien lo ha adelantado (no se puede legalmente durante el proceso de precampaña electoral), sino el portavoz del PSOE y edil en el Ayuntamiento de Mijas, Josele González, a través de un vídeo en su perfil de Facebook. Ante la enorme relevancia que implica este cambio de postura de la Junta, este periódico habló ayer con fuentes oficiales de la delegación de Salud, que confirmaron esta información, aunque sin especificar una fecha. «El servicio de ambulancia tiene que salir a licitación, y después habrá que tomar las acciones pertinentes para que se pueda poner en marcha el servicio de urgencias», manifestaron estas fuentes.

El PP critica que ya lo propusieron en el Parlamento andaluz y el PSOE votó en contra

En el vídeo en el que llevó a cabo el anuncio, González asegura: «Este es un compromiso cumplido por la Junta de Andalucía y por el PSOE de Mijas, y que va de la mano de aquellos colectivos y vecinos que tanto han peleado para que este nuevo servicio de urgencias sea una realidad. Muchas gracias por vuestra lucha». Además, la salida a la luz pública de este servicio se ha hecho a la espalda de su socio de gobierno –Ciudadanos– tal como ha podido también confirmar SUR.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Cala, Francisco Sepúlveda –quien ha liderado estos años las reivindicaciones en este materia– destacó precisamente que había sido una intensa lucha de los vecinos a través de su asociación. «Al final la Junta de Andalucía va cumplir con La Cala y las urbanizaciones dotándonos de un buen servicio sanitario en nuestro centro salud. Gran noticia, me alegro muchísimo por las gestiones que habéis llevado a cabo desde Mijas», le contestaba el líder vecinal al portavoz del PSOE en la misma publicación en redes sociales.

Como era previsible, este anuncio no ha terminado de convencer a los populares. En un comunicado, la candidata al Parlamento, Esperanza Oña, consideró el vídeo una «maniobra electoralista de engaño». «En la antesala de las próximas elecciones los socialistas han anunciado la implantación –sin fecha, ni plazo– de un servicio de urgencias en el centro socio sanitario de La Cala», sostienen.

«No han hablado de esta importante demanda para los vecinos de La Cala y las urbanizaciones nunca. Sólo ahora, a menos de un mes de las elecciones. Los socialistas andan, estas semanas y en todas partes, anunciando y prometiendo todo aquello que no han hecho durante los últimos cuatro años de gobierno de Susana Díaz. No es nada nuevo. Prometerlo todo justo antes de unas elecciones, y luego no hacer nada cuando han gobernado, es lo que siempre han hecho», añadió Oña.

Así, la propia candidata presentó, el 7 de noviembre de 2017, una PNL para pedir la implantación de este servicio en el centro médico público caleño. Dicha iniciativa alió adelante con los votos en contra del PSOE.

«Por eso sorprende el cinismo del PSOE. Hace casi un año rechazaron nuestra propuesta y la de los vecinos porque decía, según su portavoz, que no era necesario. ¿A qué vienen ahora, a menos de un mes de las elecciones, a anunciar algo que demandábamos todos los grupos políticos andaluces menos el PSOE? Su única intención es hacer anuncios con los que rascar algún voto», sentenció Oña.