La Cala acogerá el 26 de octubre unas jornadas sobre suelo no urbanizable

El área de Urbanismo de Mijas presentó ayer las jornadas 'El urbanismo en Andalucía. La realidad del suelo no urbanizable', que tendrán lugar el próximo 26 de octubre en la Tenencia de Alcaldía de La Cala a partir de las 9.00 horas (las acreditaciones media hora antes). El objetivo es dar el punto de vista práctico y analizar el presente y futuro de este tipo de suelo. El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz, destacó «la calidad de los ponentes y el amplio conocimiento que todos ellos albergan sobre la materia». Mario Blanke, alcalde de Alcaucín y Portavoz de SOHA (Save Our Homes in Axarquía); Jesús Jordano Fraga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; Venancio Gutiérrez Colomina, secretario general del Ayuntamiento de Málaga; Inmaculada Revuelta Pérez, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia y magistrada suplente del TSJV 2006-201, y Jorge Díaz Cadórniga, notario y portavoz del Colegio Notarial de Andalucía sobre asuntos urbanísticos, serán algunos de los conferenciantes.