Autobomba urbana pesada, un vehículo de primera salida que participó en el incendio de Torremuelle, en el Parque de Bomberos con la ITV caducada desde julio. SUR

Los bomberos de Benalmádena han estado utilizando cuatro vehículos sin ITV

El Ayuntamiento actúa tras una comunicación de UGT, pero uno de los camiones, con 24 años y la inspección caducada desde julio, no ha pasado la revisión

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:09

Los bomberos de Benalmádena han estado utilizando hasta cuatro vehículos sin ITV. Uno de ellos, una bomba urbana pesada con 24 años años de antigüedad, ... lo ha estado haciendo con la revisión caducada desde julio, y participó en los dos graves incendios registrados este verano en la localidad, tanto en el del 25 de agosto en la zona de la urbanización Veracruz como en el del 11 de septiembre en Torremuelle, que obligó a desalojar a cientos de vecinos. Sin ITV desde septiembre estaban otros dos camiones de primera salida: una autoescala que tiene unos 20 años de vida y una bomba urbana ligera, además de un vehículo dedicado al transporte de personal.

