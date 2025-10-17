Los bomberos de Benalmádena han estado utilizando cuatro vehículos sin ITV

Los bomberos de Benalmádena han estado utilizando hasta cuatro vehículos sin ITV. Uno de ellos, una bomba urbana pesada con 24 años años de antigüedad, ... lo ha estado haciendo con la revisión caducada desde julio, y participó en los dos graves incendios registrados este verano en la localidad, tanto en el del 25 de agosto en la zona de la urbanización Veracruz como en el del 11 de septiembre en Torremuelle, que obligó a desalojar a cientos de vecinos. Sin ITV desde septiembre estaban otros dos camiones de primera salida: una autoescala que tiene unos 20 años de vida y una bomba urbana ligera, además de un vehículo dedicado al transporte de personal.

La situación fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento por parte de UGT en un escrito fechado el pasado día 14 advirtiendo del peligro que esto supone, además del incumplimiento de la legislación de prevención de riesgo laborales y de la normativa de circulación, donde está considerada una infracción grave. «No es la primera vez» que ocurre, por lo que «es evidente la deficiente gestión en el control y mantenimiento del parque móvil», apunta UGT en la comunicación.

El Consistorio se vio obligado a tomar cartas en el asunto y ha logrado citas en distintas sedes de ITV de la provincia para poder pasar la revisión. Todos los vehículos, según han informado fuentes sindicales, han pasado ya la ITV excepto la autobomba pesada, que no ha sido utilizada desde entonces, según han manifestado fuentes sindicales.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha declinado hacer manifestaciones al respecto.