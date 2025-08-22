Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autoridades, familiares y amigos de la artista se han dado cita en el camposanto de Benalmádena Pueblo. SUR

Benalmádena rinde homenaje a Imperio Argentina

Autoridades, familiares, admiradores y vecinos se dan cita en el cementerio de Benalmádena Pueblo para honrar el legado de la artista el día en el se cumplen 22 años de su muerte

Benalmádena

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:50

El cementerio de Benalmádena Pueblo ha sido escenario de una sentida ofrenda floral en homenaje a Magdalena Nile del Río (Buenos Aires, 26 de diciembre ... de 1910 - Benalmádena, 22 de agosto de 2003), conocida como Imperio Argentina, en el día en que se cumplen 22 años de su fallecimiento. El acto ha reunido a representantes institucionales, familiares, admiradores y vecinos que han querido rendir tributo a una de las figuras más destacadas del arte en el siglo XX y vecina ilustre del municipio.

