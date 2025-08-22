Benalmádena rinde homenaje a Imperio Argentina

El cementerio de Benalmádena Pueblo ha sido escenario de una sentida ofrenda floral en homenaje a Magdalena Nile del Río (Buenos Aires, 26 de diciembre ... de 1910 - Benalmádena, 22 de agosto de 2003), conocida como Imperio Argentina, en el día en que se cumplen 22 años de su fallecimiento. El acto ha reunido a representantes institucionales, familiares, admiradores y vecinos que han querido rendir tributo a una de las figuras más destacadas del arte en el siglo XX y vecina ilustre del municipio.

El homenaje ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara, quien ha subrayado «el firme compromiso del Ayuntamiento por conservar viva la memoria de quienes han contribuido a hacer de Benalmádena un referente cultural».

«Imperio Argentina fue una artista universal, pero también una benalmadense de corazón» Juan Antonio Lara Alcalde de Benalmádena

«Imperio Argentina fue una artista universal, pero también una benalmadense de corazón; este acto es una muestra del cariño que sigue despertando entre nuestros vecinos», declaró el primer regidor, destacando la conexión profunda de la artista con la localidad, donde vivió durante más de 30 años. Junto a él, también ha participado la concejala de Cultura, Jésica Trujillo.

El acto ha sido conducido por Fernando Luis Aisa, secretario personal, amigo y principal responsable del legado de la artista. La ceremonia ha contado con actuaciones musicales como la del prestigioso guitarrista Javier García Moreno, director del Conservatorio Superior de Música de Málaga, que interpretó la 'Gran Jota', de Francisco Tárrega, mientras que el joven talento local Adrián Tadeo González emocionó a los presentes con su versión de 'El día que nací yo', uno de los temas más icónicos de Imperio Argentina.

El acto ha contado con actuaciones musicales y ha sido conducido por Fernando Luis Aisa, secretario personal, amigo y principal responsable del legado de Imperio Argentina. SUR

Este acto se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Benalmádena para conservar y difundir el legado de la artista, como el homenaje que se le dedicó en 1982 en el Castillo de El Bil Bil, y el cambio de la denominación de la avenida de la Sierra, que pasó a llamarse Imperio Argentina. Además, el Consistorio ha proyectado que el Centro Cultural que se construirá en Benalmádena Pueblo albergue una nuestra permanente del legado de la artista.

Con este homenaje, el municipio reafirma su compromiso con la cultura, la historia local y el reconocimiento a sus figuras más queridas, celebrando el recuerdo de una artista irrepetible que eligió Benalmádena como su hogar.