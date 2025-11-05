Benalmádena renovará y ampliará sus siete miradores y creará uno más

El Ayuntamiento de Benalmádena ha decidido actuar en los siete miradores que hay en el litoral de la localidad y crear uno más. En cinco ... de ellos, el plan municipal se limitará a la reforma, mientras que dos serán renovados y ampliados y se creará un octavo, según la información difundida por el Consistorio.

Cuál será el aspecto de los miradores, cómo se harán esas dos ampliaciones o dónde estará el octavo espacio habilitado para disfrutar de las vistas del litoral benalmadense son detalles que por el momento se desconocen, porque el plan aún no está definido. Quien se encargará de hacerlo será la empresa Inaser Ingeniería y Servicios Avanzados SLP, que ha resultado adjudicataria del contrato licitado por el Ayuntamiento para redactar el proyecto. La firma recibirá algo más de 18.000 euros y deberá tener listo el trabajo en dos meses desde la formalización del contrato.

«Ese proyecto será el que marque la hoja de ruta de la futura intervención, con la que sin duda seguiremos avanzando en el camino que ya emprendimos hace dos años de ampliar y mejorar la oferta turística de Benalmádena y de sus playas, así como de modernizar infraestructuras clave de nuestra ciudad», ha explicado el alcalde, Juan Antonio Lara.

Lo que sí se sabe es que los ocho miradores estarán dotados de mobiliario urbano, alumbrado, jardinería y su correspondiente riego.

Lara recordó el proyecto de creación de las canalizaciones para regar con agua regenerada las zonas verdes de toda la franja litoral y subrayó las mejoras implantadas en las playas, con la instalación de pasarelas de hormigón, la renovación de la señalética y la ampliación de las zonas de baño adaptado. «Miramos de frente a nuestra costa, analizando siempre las posibles mejoras», ha apuntado.