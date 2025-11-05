Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Benalmádena renovará y ampliará sus siete miradores y creará uno más

El Ayuntamiento contrata la redacción del proyecto para definir la actuación

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:07

El Ayuntamiento de Benalmádena ha decidido actuar en los siete miradores que hay en el litoral de la localidad y crear uno más. En cinco ... de ellos, el plan municipal se limitará a la reforma, mientras que dos serán renovados y ampliados y se creará un octavo, según la información difundida por el Consistorio.

