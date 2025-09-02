Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del castillo El Bil Bil. SUR

Benalmádena recuperará el edificio anexo a El Bil Bil

El Ayuntamiento rehabilitará este espacio, con una inversión de 827.000 euros, para convertirlo en oficina de turismo

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:26

El Ayuntamiento de Benalmádena ultima la adjudicación de las obras para la rehabilitación de uno de los edificios más emblemáticos del municipio, además de un ... referente arquitectónico: el castillo El Bil Bil. El proyecto, tal y como ha explicado la edil de Turismo, Presi Aguilera, supondrá la modernización de este espacio construido en 1927 y adquirido por el Consistorio en 1970, para convertirlo en un «referente moderno y funcional, puerta de entrada al carácter natural, contemporáneo y acogedor de la ciudad». La intervención está presupuestada en 827.096,15 euros y cuenta con una subvención de 654.001 euros, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística.

