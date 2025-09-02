Benalmádena recuperará el edificio anexo a El Bil Bil

El Ayuntamiento de Benalmádena ultima la adjudicación de las obras para la rehabilitación de uno de los edificios más emblemáticos del municipio, además de un ... referente arquitectónico: el castillo El Bil Bil. El proyecto, tal y como ha explicado la edil de Turismo, Presi Aguilera, supondrá la modernización de este espacio construido en 1927 y adquirido por el Consistorio en 1970, para convertirlo en un «referente moderno y funcional, puerta de entrada al carácter natural, contemporáneo y acogedor de la ciudad». La intervención está presupuestada en 827.096,15 euros y cuenta con una subvención de 654.001 euros, con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística.

Las obras permitirán recuperar para su uso público el edificio que da entrada al complejo y que se encuentra anexo al castillo. El espacio se dividirá en dos alas, de manera que en una de ellas se instalará la Oficina de Información Turística, que hasta ahora estaba alojada de manera temporal en la entrada del castillo. La nueva oficina tendrá una zona de oficinas y otra de atención al público y contará con un diseño contemporáneo, apostando por espacios abiertos y accesibles. Allí habrá también un baño accesible. El otro ala quedará configurado como un espacio para dar a conocer la gastronomía típica de Benalmádena a lo largo de la historia.

En todo el edificio anexo se sustituirán las ventanas y contraventanas para mejorar las prestaciones térmicas y acústicas, se renovarán las instalaciones de electricidad, iluminación, fontanería, telecomunicaciones e incendios, se impermeabilizará la cubierta, se instalarán paneles fotovoltaicos y se renovarán los aseos.

Un edificio «moderno»

En lo que se refiere al edificio principal, el del propio castillo, se ampliará el espacio disponible al trasladar de allí la oficina de turismo y se llevará a cabo una reparación de fachadas, carpinterías de madera y rejas de protección. En la línea de mejorar la climatización y eficiencia energética del edificio, se cambiará el lucernario que preside la cubierta por otro más actual y se instalarán placas fotovoltaicas.

«El castillo El Bil Bil es un referente de Benalmádena, uno de nuestros grandes atractivos turísticos y una parte esencial del paisaje de nuestra Costa, por eso es importante actualizar y mejorar su estado en consonancia con las prestaciones actuales para convertirlo en un edificio moderno», ha señalado Aguilera, subrayando la «importante subvención» recibida por el proyecto.