Benalmádena propone a la Junta el traslado del SAE

El Ayuntamiento de Benalmádena ha propuesto a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía el traslado de las instalaciones ... que ocupan el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el edificio Innova a una zona anexa a este inmueble y dentro del parque que sería de nueva construcción.

La edil de Juventud, Lucía Camero, ha detallado la propuesta de ubicación a la Consejería realizada por el Consistorio tras pasar por el Pleno. Las nuevas instalaciones propuestas, según señala el Ayuntamiento, serían sufragadas por la Junta de Andalucía y constarían de una única planta.

El emplazamiento elegido dentro del parque no afectaría a este espacio y permitiría, según el Consistorio, «mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos esenciales de manera eficiente», además de otras «importantes ventajas en accesibilidad y funcionalidad» para los usuarios. «La disposición en planta baja facilitará el acceso a personas con movilidad reducida y simplificará la atención al público, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando la experiencia del usuario», resalta el gobierno municipal.

Respetar «la esencia» del parque y atender la demanda de actividades

La concejala de Juventud asegura que esta decisión responde a «criterios técnicos y de eficiencia», así como a «una clara voluntad política de respetar y potenciar la esencia del parque Innova» como espacio juvenil. «La creciente demanda de actividades, talleres y espacios de trabajo por parte de los jóvenes justifica reservar este equipamiento también para su uso original», siendo la nueva ubicación «una solución equilibrada y respetuosa con todas las partes, ya que se facilita la implantación de una oficina del SAE/SEPE moderna, accesible y funcional, muy necesaria, al tiempo que se preserva el alma del parque Innova como espacio juvenil».

En este sentido, Camero ha destacado que la nueva ubicación implica «una accesibilidad mejorada para personas con movilidad reducida, el funcionamiento autónomo sin interferir en las actividades propias del parque juvenil, que ha vivido grandes renovaciones de sus instalaciones en esta legislatura».

«La ubicación estratégica, próxima al núcleo urbano y bien conectada, así como el respeto al planeamiento urbanístico vigente y a la esencia del parque Innova hacen que esta propuesta ya aprobada en Pleno sea muy interesante para todas las partes», concluyó la edil.