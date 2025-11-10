Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista aérea del puerto deportivo de Benalmádena y su entorno. SUR

Benalmádena prepara la peatonalización definitiva del puerto deportivo

El Ayuntamiento realizará «ciertos ajustes» en relación con la prueba piloto de este verano, pero los definirá junto a vecinos y comerciantes

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:00

El Ayuntamiento de Benalmádena se prepara para definir la peatonalización del puerto deportivo después de la buena acogida que ha tenido entre vecinos y comerciantes ... la prueba piloto puesta en marcha por el Consistorio durante este verano. Si no hay duda de que este espacio estará restringido al tráfico de vehículos, lo que se desconocen aún son los detalles.

