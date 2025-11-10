Benalmádena prepara la peatonalización definitiva del puerto deportivo

El Ayuntamiento de Benalmádena se prepara para definir la peatonalización del puerto deportivo después de la buena acogida que ha tenido entre vecinos y comerciantes ... la prueba piloto puesta en marcha por el Consistorio durante este verano. Si no hay duda de que este espacio estará restringido al tráfico de vehículos, lo que se desconocen aún son los detalles.

A la hora de concretarlos, el Consistorio los definirá junto a vecinos y empresarios, pero ya ha anunciado que se realizarán «ciertos ajustes» en relación con lo establecido para la prueba piloto. Cada paso que se está dando en este proyecto «está previamente hablado con todos los colectivos afectados y viene de la mano de todos ellos, para que juntos implantemos el mejor modelo, que nos permitirá contar con un puerto deportivo moderno y accesible». ha apuntado el concejal del Puerto, José Luis Bergillos.

En las próximas fechas, el Ayuntamiento de Benalmádena presentará su propuesta, con los planos que ilustrarán la forma en la que se implantará la peatonalización definitiva

En las próximas fechas, el Ayuntamiento de Benalmádena presentará su propuesta, con los planos que ilustrarán la forma en la que se implantará la peatonalización definitiva y las fases en las que se llevará a cabo. Será la tercera reunión con estos colectivos, y de la que deberá salir ese «modelo» que convertirá en peatonal el entorno de Puerto Marina 43 años después de su inauguración.

La prueba piloto pasó por la peatonalización de la calle La Fragata —uno de los dos principales ejes de la marina— en el tramo que discurre entre la cafetería Casabianca y el Burger King, es decir, la zona más pegada a la playa Fuente de la Salud, donde se unen el paseo marítimo de Benalmádena y el de Torremolinos. Esa misma calle se mantuvo abierta al tráfico en el tramo entre la rotonda de Las Velas y la cafetería Casabianca, donde el doble sentido de circulación permitía acceder a una parte del puerto y desde ahí dar la vuelta antes de llegar a la zona restringida.

Conectar los paseos marítimos de Torremolinos y Benalmádena

También hubo cambios en la avenida del Puerto, el otro eje principal. Desde la rotonda de Las Velas y hasta el Burger King se limitó el acceso a los vehículos que se dirigían al hotel Mac, los residentes, los vehículos comerciales para carga y descarga, de emergencias y de recogida de residuos. Y desde un principio la idea fue cerrar el tráfico también en esa rotonda y que la peatonalización conectara el cercano paseo marítimo de La Carihuela, en Torremolinos, con el paseo de las estrellas del interior del puerto deportivo, para hacer desde ahí otra conexión peatonal, en este caso a través de la Senda Litoral y mediante pasarelas, con el paseo marítimo de Benalmádena.

De momento, lo único que es seguro es que el puerto deportivo de Benalmádena permanece tal y como está hoy después de haberse diseñado hace 53 años e inaugurado en 1982, cuando, como señala José Luis Bergillos, «los estándares urbanísticos seguían una serie de criterios que hoy en día han variado y que avanzan en la dirección de desplazar al vehículo a favor del peatón»,