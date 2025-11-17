Benalmádena plantará más de 700 árboles y palmeras

Hasta 637 árboles y 79 palmeras se incorporarán al paisaje urbano de Benalmádena. Son los principales números que dejan el segundo Plan de Arbolado que ... pondrá en marcha el gobierno municipal que dirige Juan Antonio Lara.

El programa ha salido a licitación por cerca de 495.000 euros e incluye no sólo el suministro de los nuevos ejemplares, sino también todos los trabajos necesarios para desarrollar el plan, desde las tareas propias de la plantación (hoyos, colocación de tutores, tierra vegetal...) a otros como talas o apeos, trasplantes o destoconados de árboles eliminados. La duración del contrato se prolongará hasta que se agote la partida presupuestaria.

Es una actuación «ambiciosa» cuyo objetivo fundamental es «recuperar todo el arbolado perdido años atrás, sobre todo en Benalmádena Costa, donde por años hemos observado con tristeza alcorques vacíos o tapados». asegura el edil de Medio Ambiente, Juan Olea. El plan permite también, subraya el concejal, «ampliar el patrimonio verde» de Benalmádena.

Se plantarán 200 árboles de Navidad de Nueva Zelanda, 52 pinos piñoneros, 22 naranjos, 21 encinas y 51 palmas datileras

La idea del Ayuntamiento es «apostar por especies autóctonas y adaptadas a nuestro clima», además de «priorizar» en la selección de árboles aquellos que requieren «poca agua para su mantenimiento», según ha explicado Olea. En Benalmádena Costa el suministro de agua estará garantizado gracias a las obras que se están desarrollando en estos momentos para la ampliación de la red de agua regenerada.

Casi 100 especies diferentes

Los 637 árboles pertenecen a más de 80 especies diferentes y supondrán un desembolso para las arcas municipales de cerca de 231.000 euros, IVA incluido. Casi un tercio del total, 200 ejemplares, se corresponden al pohutukawa (Metrosideros excelsa), conocido como el árbol de Navidad de Nueva Zelanda gracias a sus flores carmesí y por ser endémico de ese país. En el lote se incluyen 52 pinos piñoneros, 40 moreras sin fruto, 34 latoneros, 24 naranjos, 22 plátanos de sombra, 22 tarcos o jacaranda azul y 21 encinas, entre otros.

De las 79 palmeras que se plantarán 51 se corresponden a las conocidas como palmas datileras (Phoenix dactylifera) y las otras 28 pertenecen a 14 especies diferentes. Cada ejemplar de palmera datilera costará 1.698 euros, mientras que para el resto de ejemplares oscilará entre 216 euros y los 2.700 de una palmera capitata o palmera de la jalea (Butia capitata). En total, el coste de las palmeras ascenderá a algo más de 144.000 euros.