El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha firmado un convenio de colaboración al catedrático de Biología y Geología José García Berenguer. SUR

Benalmádena mejorará las colecciones botánicas del parque La Paloma

El Ayuntamiento firma un convenio con un catedrático de Biología para ampliar ejemplares, investigar, conservar y divulgar las colecciones

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:50

Comenta

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, acompañado del edil de Parques y Jardines, Juan Olea, ha firmado un convenio de colaboración al catedrático de ... Biología y Geología José García Berenguer para la mejora y puesta en valor de las colecciones botánicas del parque de La Paloma. El convenio tiene como objetivo desarrollar actividades de promoción y mejora de las colecciones de cactus y otras suculentas, palmáceas y bambúes, ubicadas en el parque. El documento tiene un alcance de un año y se prorrogará anualmente salvo que alguna de las partes determine su finalización.

