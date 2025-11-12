Benalmádena mejorará las colecciones botánicas del parque La Paloma

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, acompañado del edil de Parques y Jardines, Juan Olea, ha firmado un convenio de colaboración al catedrático de ... Biología y Geología José García Berenguer para la mejora y puesta en valor de las colecciones botánicas del parque de La Paloma. El convenio tiene como objetivo desarrollar actividades de promoción y mejora de las colecciones de cactus y otras suculentas, palmáceas y bambúes, ubicadas en el parque. El documento tiene un alcance de un año y se prorrogará anualmente salvo que alguna de las partes determine su finalización.

Entre los objetivos del convenio se encuentran la conservación más efectiva de la flora de las colecciones, el desarrollo de alianzas estratégicas con entidades científicas y gubernamentales, y el incremento del impacto educativo y divulgativo del jardín. El convenio también establece la figura de un director científico, que será responsable de la planificación, investigación, conservación y divulgación de las colecciones botánicas.

El Ayuntamiento de Benalmádena se compromete así a incrementar el número de ejemplares botánicos en las tres colecciones, desarrollar e incrementar la cartelería y paneles interpretativos, realizar actividades de participación ciudadana y mejorar las labores de mantenimiento de las colecciones.

Por su parte, Berenguer diseñará y coordinará proyectos de investigación, fomentará la colaboración con universidades y centros de investigación, y asesorará en la planificación estratégica del jardín botánico.