Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Boceto de la pérgola para la plaza del Aguacil recogido en el proyecto licitado por el Ayuntamiento. SUR

Benalmádena invertirá más de 900.000 euros en rehabilitar el parking La Cazalla y la plaza del Alguacil

La plaza tendrá un nuevo diseño después de que la constante instalación de carpas haya provocado daños estructurales en el aparcamiento público

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:31

Comenta

El Ayuntamiento de Benalmádena destinará casi 916.000 euros a la reforma y rehabilitación del aparcamiento público de La Cazalla y la plaza del Alguacil, ... unos espacios situados en Benalmádena Pueblo y comunicados por un acceso peatonal. La actuación responde a la necesidad de actuar ante las filtraciones y humedades en las plantas inferiores del parking debido a las «constantes perforaciones» para instalaciones de carpas en la plaza del Alguacil, y que han provocado «patologías estructurales y afección» a las plazas de aparcamiento, según explica el proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  8. 8 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena invertirá más de 900.000 euros en rehabilitar el parking La Cazalla y la plaza del Alguacil

Benalmádena invertirá más de 900.000 euros en rehabilitar el parking La Cazalla y la plaza del Alguacil