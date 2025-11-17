Benalmádena invertirá más de 900.000 euros en rehabilitar el parking La Cazalla y la plaza del Alguacil

El Ayuntamiento de Benalmádena destinará casi 916.000 euros a la reforma y rehabilitación del aparcamiento público de La Cazalla y la plaza del Alguacil, ... unos espacios situados en Benalmádena Pueblo y comunicados por un acceso peatonal. La actuación responde a la necesidad de actuar ante las filtraciones y humedades en las plantas inferiores del parking debido a las «constantes perforaciones» para instalaciones de carpas en la plaza del Alguacil, y que han provocado «patologías estructurales y afección» a las plazas de aparcamiento, según explica el proyecto.

Las obras consistirán en la reparación de la plaza y de la estructura, instalaciones y elementos afectados por las patologías. El conjunto consta de una plaza pública, la del Alguacil, de una superficie aproximada 1.300 metros cuadrados, que conforma la cubierta del parking La Cazalla, un edificio de aparcamientos sobre rasante de la calle Dr. Jerónimo Garriga Samsó, de unos 1.800 metros cuadrados entre sus dos plantas.

Pérgola, toldos y pasarela

En la plaza se cambiará la solería, se eliminarán todos los elementos que no puedan ser reutilizados (quiosco, bancos, maceteros, parque infantil...) y se repararán los afectados y se dotará de un sistema de instalación de carpas para eventos que eviten que se repitan los daños y las filtraciones. El Ayuntamiento pretende que la plaza responda a un nuevo diseño, actualizando los elementos de protección solar, y haciendo este espacio más accesible y que permita la realización de eventos. Por ello el proyecto propone instalar una pérgola metálica con un tramado de madera, y que se puede utilizar durante los eventos toldos tipo vela tensados aprovechando los pilares de la pérgola.

La salida del aparcamiento se cubrirá, mientras se recuperará el jardín elevando la zona central y dejando un foso que se coronará con una pasarela metálica

En el parking, se reparará la solería, las patologías detectadas y los sistemas de evacuación de aguas e iluminación, además del repintado. Además, se cubrirá la salida del aparcamiento y se recuperará el jardín que «actualmente se encuentra deprimido sobre la plaza», lo que se hará mediante la elevación de la zona central dejando un foso perimetral que servirá de troneras de ventilación y cuya parte superior se coronará con una pasarela metálica permeable y pisable.