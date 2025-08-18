Benalmádena invertirá 1,66 millones en mejorar los medios de los Bomberos

El Ayuntamiento de Benalmádena invertirá 1,66 millones de euros en la mejora de los medios de su Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. ... La mayor parte de esta cantidad, 1,39 millones de euros, irá destinada a la adquisición de tres nuevos vehículos contra incendios que se incorporarán al Parque de Bomberos benalmadense en 2026. Además, el Ayuntamiento dotará al Cuerpo de un autobomba nodriza, cuyo coste alcanza casi los 210.000 euros.

La mejora de medios para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento la completan un nuevo equipamiento de hidrantes (23.183,60 euros), bombas de achique (12.803,01 euros) y una hidrolimpiadora (7.260 euros). Además, el Consistorio mejorará la climatización de las instalaciones (13.485,93 euros) y el software informático (7.261,21 euros).

El paquete de inversiones lo ha dado a conocer el alcalde de Benalmádena y edil de Seguridad Ciudadana, Juan Antonio Lara, tras mantener una reunión con técnicos municipales, arquitectos y responsables de Bomberos, en la que se ha abordado también el futuro Centro Municipal de Emergencias, que se encuentra en fase de anteproyecto.

«El Centro Municipal de Emergencias será un edificio multidisciplinar de referencia en Andalucía; el más seguro de toda la ciudad y tendrá la posibilidad de crecer» Juan Antonio Lara Alcalde Benalmádena

La intención del Ayuntamiento es construir «un edificio multidisciplinar de referencia en Andalucía», que albergaría las nuevas instalaciones de Bomberos, el área de gestión de emergencias, la escuela de seguridad y emergencias de Benalmádena, la agrupación local de Protección Civil y la oficina técnica, reservando espacios para poder albergar un servicio médico de emergencias extrahospitalarias, entre otros.

Será «el edificio más seguro de toda la ciudad», ha señalado Lara, apuntando que la edificación no sólo sería autosuficiente, sino que «guardaría la máxima resistencia sísmica y estaría preparada para responder ante un fenómeno meteorológico natural». La idea del gobierno municipal es, según su máximo responsable, impulsar un inmueble de futuro, con todas las garantías posibles para que «en los años posteriores no presente ningún tipo de carencia y la posibilidad sobre plano de crecer».