El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, junto a técnicos municipales, analiza el anteproyecto del futuro Centro de Emergencias. SUR

Benalmádena invertirá 1,66 millones en mejorar los medios de los Bomberos

El Ayuntamiento adquirirá tres vehículos contra incendios y una autobomba nodriza, mientras prepara el futuro Centro Municipal de Emergencias

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:33

El Ayuntamiento de Benalmádena invertirá 1,66 millones de euros en la mejora de los medios de su Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. ... La mayor parte de esta cantidad, 1,39 millones de euros, irá destinada a la adquisición de tres nuevos vehículos contra incendios que se incorporarán al Parque de Bomberos benalmadense en 2026. Además, el Ayuntamiento dotará al Cuerpo de un autobomba nodriza, cuyo coste alcanza casi los 210.000 euros.

