Benalmádena inicia las obras para ampliar la red de agua regenerada para riego

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado las obras para ampliar la red de agua regenerada en el municipio hacia la Costa. Los trabajos cuentan con ... un presupuesto de algo más de 855.000 euros y suponen, según el Consistorio, un «paso fundamental» para obtener, tras su finalización, los permisos para el riego en las avenidas Antonio Machado y del Sol.

El agua regenerada ya se está utilizando en el Parque de La Paloma, y está previsto que se use también en el nuevo gran pulmón verde de la ciudad, el bosque urbano Ibn al-Baytar. El alcalde, Juan Antonio Lara, ha destacado que esta actuación es «clave para afrontar futuros periodos de sequía» y ha asegurado que da respuesta al «compromiso» del equipo de gobierno «por hacer un buen uso de nuestros recursos hídricos».

Los trabajos en marcha implican realizar una canalización general de distribución hacia las zonas de riego, contemplando la toma desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Las obras, que se desarrollarán en cinco fases en la avenida de Las Palmeras atendiendo a criterios de movilidad, se iniciarán en la Rotonda del Club de Raqueta y discurrirán en sentido descendente por el carril de tráfico ascendente. Una vez terminadas, los trabajos continuarán hacia Carvajal.

A partir de este martes el acceso a los residentes, comercios y el tránsito peatonal está garantizado, si bien el Ayuntamiento recuerda que se producirán cortes de tráfico que afectarán al transporte privado y público. En cuanto a este último, se anularán las paradas de la línea 103 de la avenida de las Palmeras (Benalroma), Pueblo Evita y Pueblo Parque, mientras se habilitan con carácter provisional otras en la rotonda de Los Maites, y en la intersección de calle Bulevar con la avenida Gandhi, para seguir prestando el servicio.