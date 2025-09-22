Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado la importancia de aumentar la red de agua regenerada. SUR

Benalmádena inicia las obras para ampliar la red de agua regenerada para riego

El alcalde asegura que la actuación es «clave para afrontar futuros periodos de sequía» y subraya la apuesta «por hacer un buen uso de los recursos hídricos»

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:55

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado las obras para ampliar la red de agua regenerada en el municipio hacia la Costa. Los trabajos cuentan con ... un presupuesto de algo más de 855.000 euros y suponen, según el Consistorio, un «paso fundamental» para obtener, tras su finalización, los permisos para el riego en las avenidas Antonio Machado y del Sol.

