Benalmádena eleva un 6% el contrato de zonas verdes tras el fallo del Supremo El Ayuntamiento indemnizará a la UTE que se hace cargo del servicio por los años de servicio que no ha podido prestar

José Carlos García Benalmádena Viernes, 1 de agosto 2025, 10:26 Comenta Compartir

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Integra y Talher, que se hará cargo del contrato de mantenimiento de zonas verdes en Benalmádena después ... de la anulación de la adjudicación por parte del Supremo, no lo hará recibiendo únicamente el precio que ofertó. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 9 de junio —cuando aún no se había hecho público el fallo— otorgar a la empresa un beneficio industrial del 6%, más el IVA aplicable, en concepto de indemnización por el tiempo del contrato que no podrán ejecutar, algo más de tres años.

La adjudicación se produjo en marzo de 2022, bajo el mandato de Víctor Navas. La UTE recurrió la adjudicación al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, que dio la razón al Ayuntamiento. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y el Supremo, después, acabaron anulando la resolución del procedimiento. Noticia relacionada Lío con el mantenimiento de zonas verdes de Benalmádena tras anular el Supremo un contrato de 2022 El contrato era por un plazo de cuatro años, con la posibilidad de un año de prórroga, y se adjudicó por 15,18 millones de euros. Por lo tanto, la compensación ascenderá a unos 700.000 euros, si bien el acuerdo no lo especifica. El PP culpa al PSOE de la situación, mientras los socialistas le reprochan que el acuerdo va en contra de los intereses de Benalmádena.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Benalmádena