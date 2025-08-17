Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva ordenanza de tarifa del autobús aún no ha entrado en vigor. SUR

Benalmádena cumple 19 meses sin ordenanza de autobús mientras usuarios reclaman el billete

El nuevo texto legal mantendrá la gratuidad de la tarjeta multiviaje y la ampliará a no residentes, y eleva 0,20 euros el precio del viaje sencillo

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:01

Benalmádena cumplirá el próximo 1 de septiembre 20 meses sin un texto legal que justifique la tarifa que se está cobrando en el servicio de ... transporte colectivo en autobús. El Pleno acordó el 23 de diciembre de 2023 la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Transporte Público de Viajeros a través del Autobús Urbano, incluyendo una disposición transitoria por la que se suspendía la aplicación de este texto legal «con efectos desde el 1 de enero de 2024 hasta que se acuerde su modificación o su derogación definitiva».

