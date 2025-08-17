Benalmádena cumple 19 meses sin ordenanza de autobús mientras usuarios reclaman el billete

Benalmádena cumplirá el próximo 1 de septiembre 20 meses sin un texto legal que justifique la tarifa que se está cobrando en el servicio de ... transporte colectivo en autobús. El Pleno acordó el 23 de diciembre de 2023 la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Transporte Público de Viajeros a través del Autobús Urbano, incluyendo una disposición transitoria por la que se suspendía la aplicación de este texto legal «con efectos desde el 1 de enero de 2024 hasta que se acuerde su modificación o su derogación definitiva».

Esta decisión ha llevado ya a varios ciudadanos a presentar una reclamación ante Innoben, la sociedad municipal de la que depende este servicio desde los tiempos de Enrique Bolín al frente de la Alcaldía, solicitando la devolución del precio del billete, más los correspondientes ingresos de demora, además de pedir que no se siga cobrando el billete, según varios escritos a los que ha tenido acceso SUR. Para el líder del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, el Ayuntamiento carece de base legal para estar cobrando el billete, y «cualquier abogado podría sostener que es hasta una estafa o un fraude». Desde el equipo de gobierno se asegura que se estudiarán las reclamaciones que se presenten y que si le corresponde le será devuelto el dinero, y señalan que las tarjetas multiviaje que garantizan la gratuidad del servicio se siguen expidiendo.

El gobierno municipal suspendió la aplicación de la anterior ordenanza con efectos a 1 de enero de 2024 y no ha tramitado el nuevo texto hasta ahora

El motivo que ha llevado a este escenario es que el gobierno municipal dudaba de la legalidad de que la Ordenanza que estaba vigente se aprobara en el seno de Innoben, y no en el Pleno del Ayuntamiento, por lo que defiende que el paso dado es para aportar «seguridad jurídica» y para «regularizar la situación».

Nueva ordenanza

Esta «regularización» que alega el equipo de gobierno no ha empezado a llegar hasta más de 19 meses después de la suspensión del anterior texto; «más tarde de lo que hubiera querido» el equipo de gobierno, según ha reconocido Presi Aguilera, consejera de Innoben. Concretamente, fue el pasado día 12, con la aprobación inicial del nuevo texto, denominado Ordenanza de tarifa reguladora de transporte público colectivo, en sesión plenaria. Pero la ordenanza, que salió adelante con los votos del PP y la abstención de la oposición, aún tardará en entrar en vigor, ya que aún debe recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía, publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y someterse a exposición pública. Si se presentan alegaciones deberán resolverse y volver a pasar por el Pleno para su aprobación definitiva. Y en cualquier caso, con alegaciones o sin ellas, debe publicarse de nuevo en el BOP.

El nuevo texto legal establece el mantenimiento de la gratuidad del servicio para los usuarios de la tarjeta multiviaje —realizada por el anterior equipo de gobierno, junto a la gratuidad del servicio para estudiantes y pensionistas— y, como novedad, la amplía a las personas no empadronadas por una cuestión legal, si bien, como recuerdan PSOE e IU, el Ayuntamiento sigue cobrando un IBI diferente a residentes y no empadronados al bonificar el impuesto a los primeros. Además, el precio del billete sencillo se eleva, pasando de 1,40 a 1,60 euros.

Innoben ha ampliado el recorrido y la frecuencia de la línea M103 y ha convertido en regular la M107, pero la oposición critica que siga habiendo muchas zonas de la ciudad sin autobús

Desde la oposición se reprocha al gobierno municipal su política de movilidad y que siga habiendo muchas zonas de Benalmádena que no cuentan con servicio de autobús. «Con la ordenanza han dejado todo igual, lo único que han hecho es subir el precio del billete», ha señalado Navas.

El equipo de gobierno apunta que Innoben ya ha ampliado el recorrido e incrementado la frecuencia de la línea M103 y ha convertido en regular la línea M107, suprimiendo la opción a demanda, que suponía un coste de más de 30 euros por pasajero y viaje.