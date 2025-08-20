Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El plan se ha materializado ya en el entorno del CEIP El Tomillar, La Leala y las calles Espiga y Robledo. SUR

Benalmádena culmina la primera fase de su plan de asfaltado y seguirá en septiembre los trabajos

Las actuaciones se iniciaron a mediados de julio en el polígono de La Leala, y el Ayuntamiento trabaja ya en nuevo programa

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:10

El Ayuntamiento de Benalmádena ha culminado la primera fase de su Plan de Asfaltado, que puso en marcha a mediados de julio con un presupuesto ... de algo más de 709.000 euros. La primera actuación fue en la calle Moscatel, en el polígono industrial de La Leala, y sirvió para asfaltar un solar con el fin de que pueda ser utilizado como aparcamiento «transitorio» mientras avanzan los proyectos que tiene el Consistorio para dotar de más plazas de estacionamiento a esa zona, una demanda común entre empresarios y usuarios de esta zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena culmina la primera fase de su plan de asfaltado y seguirá en septiembre los trabajos

Benalmádena culmina la primera fase de su plan de asfaltado y seguirá en septiembre los trabajos