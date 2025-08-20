Benalmádena culmina la primera fase de su plan de asfaltado y seguirá en septiembre los trabajos

El Ayuntamiento de Benalmádena ha culminado la primera fase de su Plan de Asfaltado, que puso en marcha a mediados de julio con un presupuesto ... de algo más de 709.000 euros. La primera actuación fue en la calle Moscatel, en el polígono industrial de La Leala, y sirvió para asfaltar un solar con el fin de que pueda ser utilizado como aparcamiento «transitorio» mientras avanzan los proyectos que tiene el Consistorio para dotar de más plazas de estacionamiento a esa zona, una demanda común entre empresarios y usuarios de esta zona.

Desde entonces, las actuaciones se han desarrollado en las calles Espiga y Robledo y en la zona de aparcamiento del CEIP El Tomillar, culminando, así, la primera fase de este programa. Con el asfaltado del exterior, el Ayuntamiento de Benalmádena concluye las mejoras programadas para este centro educativo, toda vez que ya se llevó a cabo la reforma del interior.

El Plan de Asfaltado seguirá su marcha en septiembre hasta completar el listado de más de una veintena de calles y zonas que abarca, incluyendo dos rotondas. Mientas tanto, el gobierno municipal trabaja en sacar adelante un nuevo plan que complemente al puesto en marcha este verano.

Adecentamiento de zonas «muy importantes»

El concejal de Vías y Obras, José Luis Bergillos, ha remarcado que la apuesta del gobierno municipal pasa por actuar «en el adecentamiento de zonas muy importantes» de Benalmádena, «atendiendo así a los compromisos de legislatura adquiridos con los vecinos».

El programa de actuaciones continuará en septiembre en las calles Amocafre, Firmamento y San Fernando

En septiembre, cuando se retomará el grueso de los trabajos, el Plan de Asfaltado continuará en las calles Amocafre, Firmamento y San Fernando, que en un principio estaban programadas para ejecutarse en esta primera fase que se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto.

Además, el programa de actuaciones para la mejora del asfaltado, que está sufragado íntegramente con fondos municipales, abarca las calles España, Holanda, Don Marcos, Ícaro, Calipso, Guadalquivir, Ítalo Adanti, Camino Doña María, Torrequebrada, Cilantro, Altea, Amanecer, Teide y Aneto, la avenida Rocas Blancas y dos rotondas, las de Profesor Carlos Hernández y de Casino Torrequebrada.