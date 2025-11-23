Benalmádena culmina las obras de la zona de Gamonal tras un año de trabajos

El Ayuntamiento de Benalmádena ha puesto fin a las obras de remodelación de la zona de la avenida Gamonal, en Arroyo de la Miel, «uno ... de los proyectos más ambiciosos» del gobierno municipal en este mandato, en palabras de su máximo responsable, Juan Antonio Lara, que ha supuesto «transformar un entorno con medio siglo de historia por el que cada día transitan innumerables vecinos y turistas».

La culminación de la reforma ha llegado después de un año de trabajos. Las obras salieron a licitación con un plazo de ejecución de 300 días naturales, y fueron adjudicadas por 2,64 millones de euros —con una aportación de la Diputación de un millón— a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Herysan 2007 y Sardalla Española, que ofertó una reducción de la duración de los trabajos de 120 días (180 en total). Así, la actuación arrancó el 18 de noviembre de 2024 y debía culminar el pasado 19 de mayo, pero no lo ha hecho hasta esta semana, duplicando el plazo previsto e incumpliendo los dos decretos de ampliación aprobados por el Consistorio, el último de los cuales alcanzaba hasta el 29 de agosto.

En cualquier caso, «han sido meses de mucho trabajo, que han servido para modernizar una zona emblemática de nuestro municipio, que presentaba ya graves deficiencias», ha apuntado el alcalde, quien ha detallado que «con estas obras se ha renovado la red de alumbrado y los saneamientos; hemos trasplantado árboles y palmeras, y sobre todo le hemos dado espacio al peatón con la ampliación de aceras».

«Ahora Gamonal es una zona más segura y accesible, un lugar amable que favorece el paseo y por tanto la actividad de comercios y negocios» Juan Antonio Lara Alcalde de Benalmádena

La actuación no sólo ha incluido la avenida Gamonal, sino también calles adyacentes (San Silvestre, Aguacate, Leo, Capricornio, Libra, Virgo, Tauro, Piscis, Sagitario y Zodiaco). «Ahora Gamonal es una zona más segura y accesible, un lugar amable que favorece el paseo y por tanto la actividad de comercios y negocios», ha enfatizado el primer edil, quien ha recordado la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de una línea de ayudas para comercios y empresas a pie de calle que se hayan visto afectadas por estas obras.

Con estos trabajos se ha renovado por completo la red de alumbrado público, saneamiento y riego, se ha llevado a cabo la repavimentación y restitución del asfaltado, trabajos de poda, trasplante y extracción de especies arbóreas, entre las que se incluyen las palmeras de varios viales. A esto se suma, la renovación de la red de abastecimiento en la calle Zodiaco, que «se había quedado obsoleta por el paso de los años» y que se ha modernizado aprovechando la ejecución de los trabajos, según ha explicado el edil de Obras, José Luis Bergillos.