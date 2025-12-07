Benalmádena creará una ruta histórico turística en torno al edificio de La Tribuna

El Ayuntamiento de Benalmádena quiere convertir en un nuevo foco de atracción turística el edificio de La Tribuna, el emblemático inmueble que representa los orígenes ... de Arroyo de la Miel, y uno los restos que aún se conservan en el municipio del complejo papelero San Carlos creado en 1784. El Consistorio ha sacado a licitación por cerca de 135.000 euros un contrato, financiado íntegramente con fondos europeos gracias a una subvención otorgada al anterior gobierno municipal, para materializar un proyecto expositivo del edificio y una ruta histórico turística en su entorno.

El plan incluye rotulación exterior, la instalación en la planta baja de La Tribuna de un mostrador de información turística y dos módulos expositivos, mientras que en la parte alta habrá un espacio inmersivo, con una pantalla donde se proyectará un video explicativo y un secadero de papel.

El edificio, por tanto, aunará el punto de información turística, con una explicación de los vestigios materiales de la fábrica San Carlos y una zona musealizada que expone el contexto histórico en el que surgió, su funcionamiento y su papel fundador del núcleo de población de Arroyo de la Miel.

Los restos del conjunto fabril

En La Tribuna, los visitantes podrán conocer el origen de esta arquitectura como parte del conjunto fabril de papel San Carlos y como uno de sus últimos testimonios, junto a unas pocas estructuras que todavía son visibles en sus inmediaciones: el arco de acceso al complejo papelero San Carlos y algunos restos de un acueducto que proporcionaba agua del cao de La Fabriquilla.

En el exterior, completa el conjunto una escultura de bronce de cuerpo entero de Félix Solesio, el genovés que fundó el complejo desde el que se servía el papel a la Real Fábrica de Naipes de la localidad axárquica de Macharaviaya, y en la planta baja de La Tribuna, una inscripción y el escudo de la familia Solesio, ambos realizados en piedra y con toda probabilidad integrados originalmente en arquitecturas del complejo.