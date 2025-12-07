Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de La Tribuna, el más antiguo de Arroyo de la Miel, es parte de un complejo papelero de 1784. SUR

Benalmádena creará una ruta histórico turística en torno al edificio de La Tribuna

El emblemático inmueble, que representa los orígenes de Arroyo de la Miel, contará con un punto de informalización turística y una zona musealizada

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

El Ayuntamiento de Benalmádena quiere convertir en un nuevo foco de atracción turística el edificio de La Tribuna, el emblemático inmueble que representa los orígenes ... de Arroyo de la Miel, y uno los restos que aún se conservan en el municipio del complejo papelero San Carlos creado en 1784. El Consistorio ha sacado a licitación por cerca de 135.000 euros un contrato, financiado íntegramente con fondos europeos gracias a una subvención otorgada al anterior gobierno municipal, para materializar un proyecto expositivo del edificio y una ruta histórico turística en su entorno.

