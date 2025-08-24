Benalmádena creará su propia marca gastronómica

Después de haber renovado la identidad visual corporativa del Ayuntamiento, el gobierno municipal de Benalmádena se dispone ahora a crear su propia marca gastronómica. Para ... ello, el Consistorio ha sacado a licitación por 108.900 euros un contrato que pretende alcanzar esta meta en varias fases. La primera será una investigación de mercado en el que se buscará también captar, coordinar y sensibilizar al tejido empresarial local, creando un grupo de trabajo; para posteriormente desarrollar un plan estratégico, en el que se definirá, entre otras cosas, el diseño gráfico y las acciones de comunicación, y finalmente, en una tercera fase, lanzar la marca gastronómica.

La iniciativa del Ayuntamiento, que forma parte del Plan de sostenibilidad turística en destino 'Benalmádena, pulmón verde de la Costa del Sol', que se financia en su totalidad a través de los fondos NextGenerationUE, prevé que se desarrollen una veintena de acciones de comunicación y un mínimo de cinco eventos en un contrato que deberá ejecutarse en siete meses.

El Ayuntamiento busca crear una marca que «identifique claramente los rasgos característicos de la cultura gastronómica» de Benalmádena

Entre ellos, el pliego propone, a modo de ejemplo, la creación de un «gastromapa»; la celebración de una jornada gastronómica itinerante por las diferentes áreas del municipio (Arroyo de la Miel, Benalmádena Pueblo y Costa), con exhibiciones de cocina en directo y degustaciones populares; la organización de un evento turístico «tipo feria gastronómica»; la celebración de un congreso o foro de gastronomía o incluso una «Noche en blanco gastronómica», con música en directo y degustación de tapas; y la presentación de la nueva marca, con la creación de «un slogan y/o marca que identifique claramente los rasgos característicos de la cultura gastronómica» de la localidad y que incluya la creación de los «Premios Benalmádena Gastro» para reconocer anualmente cuestiones como platos, producto local, innovación y chefs.

Se trata, por tanto, de «fortalecer» la oferta turística gastronómica de Benalmádena mediante la creación de la marca junto con un conjunto de experiencias y eventos que reflejen la identidad cultural de la gastronomía benalmadense, según se establece en el pliego del contrato.