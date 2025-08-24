Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El popular restaurante Saint Tropez Los Mellizos, en la playa de Santa Ana. SUR

Benalmádena creará su propia marca gastronómica

El Ayuntamiento quiere que la iniciativa vaya acompañada de eventos que van desde la celebración de jornadas itinerantes, una feria turístico, un foro y la creación de unos premios

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:35

Después de haber renovado la identidad visual corporativa del Ayuntamiento, el gobierno municipal de Benalmádena se dispone ahora a crear su propia marca gastronómica. Para ... ello, el Consistorio ha sacado a licitación por 108.900 euros un contrato que pretende alcanzar esta meta en varias fases. La primera será una investigación de mercado en el que se buscará también captar, coordinar y sensibilizar al tejido empresarial local, creando un grupo de trabajo; para posteriormente desarrollar un plan estratégico, en el que se definirá, entre otras cosas, el diseño gráfico y las acciones de comunicación, y finalmente, en una tercera fase, lanzar la marca gastronómica.

