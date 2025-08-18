Benalmádena se hace cargo de los animales abandonados y del control de palomas, gaviotas y jabalíes

El Ayuntamiento de Benalmádena asumirá las obligaciones que impone a las administraciones locales la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar ... de los animales, y se hará cargo de la recogida, alojamiento, manutención y atención veterinaria de animales abandonados, desamparados o extraviados, como están haciendo en estos meses otros ayuntamientos de la Costa de Sol. El servicio ha salido a licitación por un importe ligeramente superior a los 496.000 euros y un plazo de ejecución de dos años, pero la diferencia con otras localidades es que el Consistorio benalmadense ha incluido en el contrato el control de especies silvestres como palomas, gaviotas o jabalíes.

En cuanto a las palomas, el pliego de prescripciones técnicas particulares prevé un ámbito de actuación limitado a Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, con la posibilidad de capturas selectivas en espacios públicos cuando sea necesario reducir la población y su traslado a unas instalaciones registradas como núcleo zoológico. Además, se efectuará una inspección de las zonas que presenten una mayor incidencia de aves, con un mínimo de cuatro valoraciones anuales (una por trimestre), que el pliego prevé que puedan llegar a duplicarse y que afectarán a distintos puntos de Benalmádena Pueblo (zonas de los jardines del Muro, ascensor, iglesia; y plaza de las tres culturas, Ayuntamiento y calle Real) y de Arroyo de la Miel (parque infantil Pocoyó y dos zonas más por determinar). El adjudicatario estará obligado también al control de los nidos de gaviotas en la totalidad de edificios municipales, que deberán ser retirados en un plazo de 48 horas desde el aviso.

El contrato contempla la captura de jabalíes y cerdos asilvestrados, además de aves de corral que estén en la vía publica

El contrato incluye procedimientos de control de la fauna silvestre sinatrópica, como son las palomas y las gaviotas, pero también los jabalíes, a los que el pliego considera «un problema de seguridad cada vez más frecuente en Benalmádena». La actuación que se prevé para estos casos es la fijada en una resolución de la Junta de Andalucía de 2023, que establece la posibilidad, en terrenos no cinegéticos, de utilizar las modalidades de rececho, aguardos diurnos y nocturnos, supeditadas a la colocación de capturaderos para jabalíes y cerdos asilvestrados. El pasado mes de junio, la administración autonómica declaró por undécimo año consecutivo la situación de emergencia cinegética en relación a estos animales. Las aves de corral que se encuentren en la vía pública también forman parte del objeto del contrato.

Urgencias y atención 24 horas

La empresa que resulte adjudicataria deberá atender cualquier aviso de los servicios técnicos municipales o de la Policía Local del municipio, «atendiendo prioritariamente las urgencias», entre las que se consideran los animales enfermos, lesionados, agresivos o que se encuentren en circunstancias capaces de generar riesgo para las personas, para otros animales o para ellos mismos. El tiempo de respuesta para estos casos deberá ser de 45 minutos, mientras que para los escenarios que no se consideren urgentes será de tres horas.

Los animales deberán ser trasladados a un servicio de asistencia veterinaria con el que deberá contar el proveedor, que deberá estar operativo las 24 horas de los 365 días al año para casos urgentes. El centro deberá tener capacidad para alojar hasta 40 animales, además una zona separada para gatos, y las instalaciones deberán contar con iluminación y ventilación que aseguren el «confort térmico», además de contar con zonas de ejercicio y descanso de los animales.