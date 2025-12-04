Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los tres partidos de la oposición han rechazado las cuentas del Ayuntamiento. SUR

Benalmádena aprueba sus presupuestos para 2026 con el rechazo de toda la oposición

El gobierno municipal destaca la inversión, la congelación de impuestos y el apoyo a colectivos sociales, mientras el PSOE asegura que se está poniendo «en peligro» la estabilidad financiera

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:08

Comenta

El gobierno municipal de Benalmádena sacó adelante solo con sus votos el presupuesto para 2026, que crecen en 2,9 millones de euros hasta alcanzar ... los 113,7 millones. «Estas cuentas recogen las sensibilidades de nuestros vecinos y de los colectivos sociales», además de «mejoras en educación, ayudas a los comercios, viviendas protegidas, más aparcamientos, mejoras en el transporte público y en la limpieza, entre otras muchas cuestiones», ha resaltado el alcalde, Juan Antonio Lara

