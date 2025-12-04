Benalmádena aprueba sus presupuestos para 2026 con el rechazo de toda la oposición

El gobierno municipal de Benalmádena sacó adelante solo con sus votos el presupuesto para 2026, que crecen en 2,9 millones de euros hasta alcanzar ... los 113,7 millones. «Estas cuentas recogen las sensibilidades de nuestros vecinos y de los colectivos sociales», además de «mejoras en educación, ayudas a los comercios, viviendas protegidas, más aparcamientos, mejoras en el transporte público y en la limpieza, entre otras muchas cuestiones», ha resaltado el alcalde, Juan Antonio Lara

El edil de Hacienda, José Miguel Muriel ha subrayado que los impuestos se mantienen congelados y que las cuentas «impactan de manera directa en el dinamismo económico» de Benalmádena, «movilizando» en inversión 20 millones de euros más que hace dos años. «Somos un municipio en crecimiento, que no descuida sus servicios públicos, que refuerza su apoyo a los colectivos sociales y que no castiga a sus vecinos con subidas de impuestos», ha defendido Muriel.

Aumentos «desmesurados» en sueldos y rebaja de partidas «esenciales»

Después de que Vox anunciara el día anterior su voto en contra, PSOE e IU se opusieron también a las cuentas. «No resuelve los problemas reales de la ciudad, incrementa el gasto estructural de manera irresponsable y pone en peligro la estabilidad económico-financiera de la institución», aseguraron los socialistas.

El PSOE ha criticado «el desmesurado» incremento de la plantilla municipal, que ha pasado de de 796 trabajadores en 2022 a 969 en 2025; el «fuerte» aumento del coste político, que «prácticamente» ha duplicado al de la anterior Corporación, y del gasto corriente. Al mismo tiempo, los socialistas han cargado contra la reducción de «partidas esenciales», como las de educación, medio ambiente y asistencia social, y han apuntado que los 50 millones en los que el Ayuntamiento sitúa la inversión, la Intervención la rebaja a 26 millones.

El edil socialista Víctor Navas ha asegurado que el PP «vive de un ahorro que heredó y que negó en todo momento» y ha aventurado que el presupuesto «generará deuda y acabará obligando a subir los impuestos».