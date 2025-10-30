Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del momento de la votación en el pleno celebrado este jueves día 30. SUR

Benalmádena aprueba la gestión privada del agua durante 25 años

El gobierno municipal se apoya en un informe externo que la oposición critica por su falta de rigor y por triplicar la tarifa y los beneficios de la empresa

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:20

Comenta

La Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa) se creó en 1994, se convirtió en una sociedad mixta en 2000, cuando el 50 por ciento ... de la sociedad pasó a manos de la empresa Aqualia, y desde el pasado 16 de junio presta un servicio en precario por haber caducado el contrato por 25 años firmado con esa empresa del grupo FCC. Desde que en junio de 2023 llegó la actual Corporación, el gobierno municipal no ha dado apenas señales sobre qué quería hacer hasta este jueves cuando ha llevado al pleno del Ayuntamiento un informe que apuesta por la privatización de la gestión del servicio.

