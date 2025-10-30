Benalmádena aprueba la gestión privada del agua durante 25 años

La Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa) se creó en 1994, se convirtió en una sociedad mixta en 2000, cuando el 50 por ciento ... de la sociedad pasó a manos de la empresa Aqualia, y desde el pasado 16 de junio presta un servicio en precario por haber caducado el contrato por 25 años firmado con esa empresa del grupo FCC. Desde que en junio de 2023 llegó la actual Corporación, el gobierno municipal no ha dado apenas señales sobre qué quería hacer hasta este jueves cuando ha llevado al pleno del Ayuntamiento un informe que apuesta por la privatización de la gestión del servicio.

El ciclo integral del agua pasará en manos de una empresa privada, la que gane la licitación pública de que deberá convocar el Consistorio en un proceso que puede durar años. Será bajo la fórmula de un contrato de concesión de servicio y su vigencia será la misma que la de la decisión que ejecutó en 2000 el entonces alcalde Enrique Bolín: un cuarto de siglo.

El informe estima que la gestión privada en 25 años sería hasta 113 millones más barata

La postura fue anunciada en un debate que se prolongó por espacio de tres horas y que fue tenso, hasta el punto de que se anunció, por parte del alcalde, Juan Antonio Lara, una denuncia a la Fiscalia contra el portavoz de IU, Pablo Centella, por acusar al equipo de gobierno de «robar» el agua. Centella, al igual el socialista Víctor Navas, y el portavoz de Vox, Joaquín Amann, aseguraron sentirse «engañados» por el equipo de gobierno después de que el PP haya incumplido un acuerdo plenario por el que el futuro del agua en Benalmádena debía decidirse en el seno de una comisión.

Eficiencia y previsiones

La decisión del equipo de gobierno se apoya en un informe que aboga por la gestión indirecta del agua encargado por 11.000 euros a Eguesan Energy, una empresa canaria especializada en contratación pública. El informe defiende que la gestión indirecta del ciclo integral del agua es «más eficiente desde el punto de vista económica» y cifra el coste del servicio durante los próximos 25 años en 413,28 millones de euros, mientras estima que una gestión directa elevaría el coste a 526,85 millones, según expuso Juan Olea, el responsable de Agua en el gobierno municipal. El documento apela también a una mayor eficiencia operativa y técnica, especialización y menores limitaciones financieras, y a una mayor agilidad en los procedimientos y en la contratación.

La oposición pone en duda la legalidad del informe y el rigor de las estimaciones que realiza, mientras defiende la gestión pública

Los portavoces de la oposición criticaron el informe por su falta de rigor, y Centella llegó a poner en duda su legalidad, por no analizar «todas las opciones posibles, como marca la ley». El portavoz de IU hizo esta manifestación mirando a la posibilidad de una gestión 100% pública, como la de ayuntamientos gobernados por el PP como los de Málaga o Córdoba, algo por lo que también abogaron los grupos municipales de PSOE y Vox. «El agua es un bien común no un producto con el que hacer negocio, y los beneficios deben quedarse en Benalmádena», espetó Navas.

En este sentido, el portavoz de Vox puso en duda los números al estimar que los ingresos (la tarifa) se triplicarían en esos 25 años (30 millones cuando el año pasado fueron 11,4), y que el beneficio después de impuestos se multiplique casi por cuatro (de los 16 millones actuales a 57), y criticó que el informe no diga nada de cómo mejorar el servicio y la calidad del agua.