Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, con responsables de emergencias. Sur

Benalmádena amplía las actuaciones próximas a viviendas para prevenir incendios forestales

Están trabajando en las zonas de Arroyo Hondo, Arroyo del Lagar, Monte La Viñuela y Arroyo de la Soga

Martes, 19 de agosto 2025, 16:31

El alcalde de Benalmádena y edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Juan Antonio Lara, acompañado del jefe de Bomberos, David Bañasco, está supervisando estos días ... los trabajos de emergencia que se vienen acometiendo en diferentes zonas del municipio respondiendo a la especial situación de esta temporada con respecto al crecimiento de la vegetación y la desecación por temperatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  4. 4 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  5. 5 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  6. 6 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  7. 7 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  8. 8 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  9. 9

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  10. 10 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Benalmádena amplía las actuaciones próximas a viviendas para prevenir incendios forestales

Benalmádena amplía las actuaciones próximas a viviendas para prevenir incendios forestales