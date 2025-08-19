Benalmádena amplía las actuaciones próximas a viviendas para prevenir incendios forestales

El alcalde de Benalmádena y edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Juan Antonio Lara, acompañado del jefe de Bomberos, David Bañasco, está supervisando estos días ... los trabajos de emergencia que se vienen acometiendo en diferentes zonas del municipio respondiendo a la especial situación de esta temporada con respecto al crecimiento de la vegetación y la desecación por temperatura.

Lara ha explicado que «el objetivo de estas tareas viene a intensificar a las actuaciones anteriores e incrementar la protección, vía trabajos especiales, de vecinos y residentes, así como viviendas ante posibles incendios forestales».

Las zonas de especial vulnerabilidad que están siendo abordadas incluyen Arroyo Hondo, Arroyo del Lagar, Monte La Viñuela y Arroyo de la Soga, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En estas áreas, el Ayuntamiento de Benalmádena está realizando tareas de creación de líneas de protección a viviendas y líneas cortafuegos cada 150 metros.

Por último, el Consistorio también ha vuelto a hacer un llamamiento «a extremar la precaución y pide responsabilidad y colaboración a la ciudadanía para seguir trabajando entre todos en la prevención de incendios forestales proclives a producirse con mayor envergadura en época estival».