El Bar La Esquina del Arte y el Chiringuito Plata Beach, ganadores del concurso de la XIV Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona 2025'

Ya hay ganadores del concurso de tapas 'Saborea Estepona 2025' dentro del evento cultural y gastronómico 'Estepona vive sus calles'.

Los establecimientos La Esquina del ... Arte y Plata Beach han resultado ser los ganadores del concurso, el primero con la tapa de carrilleras caramelizadas con patata cremosa y poit que ha sido la más votada por los participantes en la Ruta de este año y la de carpaccio de Presa Ibérica, elaborada por el segundo y que fue elegida por el jurado profesional.

Jurado que ha estado compuesto por Lourdes Muñoz, premio Andalucía de Gastronomía 2020 y directora comercial del Grupo Dani García; Jacinto Castillo, director de la empresa de eventos One 2 One y Manuel Balanzino, asesor gastronómico y creador del periódico The Gourmet Journal.

Ambos establecimientos serán reconocidos por el Consistorio con una placa alusiva, además de un premio en metálico de 1.000 euros para cada uno de ellos.

La concejala de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha mostrado su agradecimiento a las empresas participantes en esta edición «por contribuir una vez más a que los ciudadanos comprueben las excelencias de la gastronomía local» y ha agradecido la participación ciudadana en este evento.