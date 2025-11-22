El Ayuntamiento de Mijas reformará y ampliará el cementerio de La Purísima

El Ayuntamiento de Mijas destinará 860.000 euros a la reforma y ampliación del cementerio La Purísima, en Mijas Pueblo. El Consistorio ya tiene en ... sus manos el proyecto de ejecución cuya finalidad es mejorar los servicios que presta la instalación, respetando el diseño existente pero actualizando su imagen.

La actuación, proyectada por la empresa Cadisa, contempla la creación de un nuevo edificio para albergar dos salas de velatorio, una cámara frigorífica, espacio para oficinas, un horno para exhumaciones y otros usos anexos, tales como aseos, según ha apuntado la concejal delegada de Cementerios, María Francisca Alarcón.

Se mantendrá la capilla, se construirán dos salas más grandes, se ampliará la circulación trasera del espacio con un pasillo independiente y se hará un nuevo aseo con ducha

Para todo ello se plantea la demolición de la sala de administración y del aseo actual. Se mantendrá la capilla, que tiene una superficie de 64 metros cuadrados, y se construirán dos tanatosalas más grandes, uno de 45 metros cuadrados y otro de 35 metros cuadrados. El plazo de ejecución de las obras, una vez que se adjudiquen, será de seis meses. También se amplía la circulación trasera del espacio mediante un pasillo independiente y se plantea una nueva sala de tanatopraxia de 24 metros cuadrados.

Otros espacios

El proyecto recoge un espacio para las oficinas, donde poder atender a los contribuyentes y usuarios, dotado de aseo independiente con ducha y otra sala independiente en la que se ubicará un horno de exhumaciones.

Además, se plantea la ejecución de otra estructura para la zona de ampliación que deberá considerar las inclinaciones de cubierta para adaptarse al techo de la capilla. Asimismo, la zona del horno de exhumaciones será de cubierta a cuatro aguas adaptándose a la altura del bloque de aseos.