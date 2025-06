El Ayuntamiento de Mijas potencia los trámites telemáticos con una nueva sede electrónica

El Ayuntamiento de Mijas estrena sede electrónica y potencia así la realización de trámites por la vía telemática, ya que hasta el momento el Ayuntamiento ... carecía de una plataforma que diese cabida a todos los procedimientos administrativos de manera pormenorizada y actualizada.

El concejal de Nuevas Tecnologías, Juan José Torres, aseguró que el Ayuntamiento de Mijas no ha cumplido hasta este momento, ni con las leyes ni con el Real Decreto de 2021 que establece las reglas que deben seguir las administraciones públicas para relacionarse con los ciudadanos y empresas por medios electrónicos: «La sede electrónica ha sido una prioridad para este equipo de Gobierno, muy concienciado con la necesidad de poner orden y hacer cumplir las normas establecidas. No es de recibo que un consistorio como Mijas no contara hasta ahora con una herramienta tan necesaria, y obligatoria por Ley», afirmó.

Algunas de las funcionalidades que cubre dicha plataforma son contar con un registro general interoperable, expedientes electrónicos, archivo de expedientes, resoluciones, facturación electrónica y tablón de anuncios, entre otras.

También contempla información sobre las distintas delegaciones municipales a través de un catálogo de trámites e, incluso, se pueden realizar validación de documentos. Además incluye un enlace al Portal de Transparencia municipal que actualmente se encuentra en desarrollo.

Con todo ello, la tramitación interna se agilizará enormemente ya que, lo que antes se hacía en varios pasos hasta llegar a una resolución y su posterior notificación, ahora se realizará de forma automatizada, es decir, no será necesario estar pendiente de la finalización de cada paso para lanzar el siguiente.

«El Ayuntamiento de Mijas debe facilitar al máximo la relación que se mantiene con la ciudadanía y, a través de esta nueva sede electrónica, esto es posible. Los vecinos podrán consultar y hacer trámites de manera sencilla y ágil y acceder a toda la información del Consistorio, lo que supone un ejercicio de transparencia y servicio público», explicó Torres.

En definitiva, el objetivo es conseguir un ayuntamiento más cercano, cumplir con la normativa vigente y lograr una mayor fluidez en la comunicación con los vecinos y vecinas. Dicha tramitación electrónica permitirá la gestión de los procedimientos administrativos de manera online, reforzará el servicio de atención ciudadana y evitará desplazamientos innecesarios al consistorio.

La creación de esta plataforma fue adjudicada con un presupuesto de 1.073.928,64 euros (IVA no incluido), incluyendo el mantenimiento del portal. El contrato estará vigente durante cuatro años.