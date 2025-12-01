El Ayuntamiento de Mijas asume el hipódromo a la espera de la llegada de la iniciativa privada

Más de un cuarto de siglo después de que el mijeño Hipódromo de la Costa del Sol abriera sus puertas, el Ayuntamiento de la localidad ... ha acordado disolver la sociedad municipal que lo gestionaba, Recursos Turísticos de Mijas SA, para asumir directamente su titularidad. La decisión se ha tomado en el seno de la Junta General Universal, que en el caso de todas las empresas municipales componen todos los concejales de la Corporación.

Es el nuevo capítulo que escribe una instalación de 380.000 metros de superficie que llegó a reunir a 7.000 personas en una carrera y que acabó convertido en un sonoro fracaso. Hoy el único activo que conserva Recursos Turísticos de Mijas son, según el Consistorio, «algunos muebles y objetos de poco valor», de los que se encargará el liquidador que ha sido nombrado para terminar de poner fin a su historia.

El único patrimonio de la sociedad son «algunos muebles y objetos de poco valor», de los que se encargará el liquidador que ha sido nombrado para terminar de poner fin a su historia

Tras un largo proceso concursal, esta sociedad, que el Ayuntamiento de Mijas constituyó en la década de los 90 para gestionar la instalación hípica, se separa «totalmente» del hipódromo, y «la parcela original vuelve a ser propiedad íntegramente municipal», según explican desde el Ayuntamiento. Y lo será de manera íntegra después de que Unicaja Banco donara a la administración local de Mijas las acciones que poseía en la sociedad municipal.

El siguiente capítulo que escribirá la instalación será de manos de la iniciativa privada. El gobierno municipal ha anunciado que en los últimos meses varios ha recibido «varios proyectos» que «van a suponer la apertura de un nuevo camino para el futuro» del hipódromo, en el que «se pretende que el mundo del caballo sea de nuevo protagonista y que integrará actividades deportivas y de ocio».

Sigue la actividad

De momento, el recinto seguirá funcionando con normalidad. Además de las pistas de carrera de caballos y las naves dedicadas a establos, en el hipódromo hay un servicio de equinoterapia, un gimnasio municipal y una pista de atletismo.

También se mantiene la escuela de saltos Samuel Oliva, «por la que siguen pasando tanto jinetes profesionales como aficionados, y que tanta fama ha dado al recinto», subrayando desde el Ayuntamiento.