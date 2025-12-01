Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista aérea del Hipódromo Costa del Sol, en Mijas, que abrió sus puertas en 1999. SUR

El Ayuntamiento de Mijas asume el hipódromo a la espera de la llegada de la iniciativa privada

El gobierno municipal anuncia que hay «varios proyectos» para que la instalación inicie «un nuevo camino» que integrará deporte y ocio

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:56

Más de un cuarto de siglo después de que el mijeño Hipódromo de la Costa del Sol abriera sus puertas, el Ayuntamiento de la localidad ... ha acordado disolver la sociedad municipal que lo gestionaba, Recursos Turísticos de Mijas SA, para asumir directamente su titularidad. La decisión se ha tomado en el seno de la Junta General Universal, que en el caso de todas las empresas municipales componen todos los concejales de la Corporación.

