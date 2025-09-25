El Ayuntamiento de Mijas aprueba tres nuevas modificaciones presupuestarias

El Pleno del Ayuntamiento de Mijas aprobó ayer tres expedientes de modificación de crédito para hacer frente al pago de facturas de 2024, a una ... deuda con la Seguridad Social y para financiar el tratamiento de las algas asiáticas que se retiran del litoral de la localidad. Con estos tres expedientes, que salieron adelante con el voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos, son ya once las modificaciones de los Presupuestos de 2025 que ha realizado el Ayuntamiento después de haber aprobado este documento de manera definitiva el pasado mes de marzo.

El expediente relativo a gastos impagadaos suma un importe de unos 718.000 euros entre facturas de la luz (186.000 euros por suministros de la vía pública y 155.000 por inmuebles municipales), pavimentación (310.000 euros), reciclados (56.000), becas para estudiantes (10.000) y un canon del Ministerio de Cultura (640 euros).

En cuanto a la deuda con la Seguridad Social, al Ayuntamiento de Mijas le ha pasado lo mismo que otras localidades de la provincia. Los beneficiarios de los planes de empleo desarrollados en 2020 y 2021, con la pandemia, percibieron los salarios por las cantidades que transfería la Junta de Andalucía, pero algunos de los trabajadores reclamaron judicialmente la diferencia de salarios con respecto a un trabajador municipal que realiza funciones similares, y el Consistorio ha acabado siendo sancionado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La diferencia de esas cotizaciones aplicada al conjunto de trabajadores de esos planes de empleo supondrá un desembolso de 672.000 euros, según detalló el edil de Hacienda, Mario Bravo.

Algas y críticas

El otro expediente servirá para suplementar con 542.000 euros el contrato con la planta de transferencia de residuos que tiene el Ayuntamiento para tratar las algas asiáticas retiradas de las costas mijeñas.

Tanto el PSOE como Ciudadanos han afeado al equipo de gobierno la «falta de previsión y planificación» con las continuas modificaciones presupuestarias y el pago con retraso de facturas. «Van a salto de mata», dijo el concejal socialista Roy Pérez.