Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre celebrada en el Ayuntamiento de Mijas. SUR

El Ayuntamiento de Mijas aprueba tres nuevas modificaciones presupuestarias

Los expedientes servirán para hacer frente a deudas de 2024, al tratamiento de residuos por el alga asiática y a una sanción de 672.000 euros de la Seguridad Social por los planes de empleo de 2021 y 2021

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:45

El Pleno del Ayuntamiento de Mijas aprobó ayer tres expedientes de modificación de crédito para hacer frente al pago de facturas de 2024, a una ... deuda con la Seguridad Social y para financiar el tratamiento de las algas asiáticas que se retiran del litoral de la localidad. Con estos tres expedientes, que salieron adelante con el voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos, son ya once las modificaciones de los Presupuestos de 2025 que ha realizado el Ayuntamiento después de haber aprobado este documento de manera definitiva el pasado mes de marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  7. 7 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  8. 8 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Mijas aprueba tres nuevas modificaciones presupuestarias

El Ayuntamiento de Mijas aprueba tres nuevas modificaciones presupuestarias