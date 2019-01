El Ayuntamiento hace una llamada a la prudencia de cara a las cabalgatas

Las delegaciones de Seguridad, Policía Local, Bomberos, el Área de Gestión de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Benalmádena hicieron público ayer un documento con el que instan a los ciudadanos de Benalmádena a actuar con «prudencia» a lo largo de la jornada de hoy con motivo de las cabalgatas para evitar situaciones de inseguridad. Así, las autoridades recomiendan ir con tiempo, tener en cuenta su duración y su recorrido, seguir las instrucciones del personal de seguridad, no descuidar a los niños e incluso llevarlos identificados si fuera posible, o enseñarles que deben dirigirse a los efectivos de Policía o Protección Civil ante cualquier problema. Además, el Área de Emergencias recomienda prestar especial atención a los carritos y sillitas de las más pequeños y evitar que se acerquen a las ruedas de las carrozas y a los vehículos, además de a extremar el cuidado para no invadir el recorrido de las cortejos y no realizar ninguna acción peligrosa.